Єврокомісія запропонувала ввести єдині цифрові ID для онлайн-сервісів ЄС

Європейська комісія запропонувала запровадити єдині добровільні цифрові ідентифікатори (ID) для всіх онлайн-сервісів ЄС. З його допомогою жителі Євросоюзу зможуть набагато простіше підтвердити свою особу.

Про це Єврокомісія повідомила у своєму Twitter .

"63% громадян ЄС хочуть мати єдиний безпечний цифровий ідентифікатор для всіх онлайн-сервісів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що власники таких цифрових ID зможуть підтвердити свою особу і обмінюватися електронними документами через свої спеціальні онлайн-гаманці.

До посту Єврокомісії прикріплено посилання, яке веде на пресреліз обговорення єдиного цифрового ID. У ньому підкреслюється, що сьогодні запропоновано фундамент для європейської цифрової ідентифікації.

Ці цифрові ідентифікатори дозволять отримати доступ до онлайн-сервісів за допомогою національного ID, який буде визнаватися по всій Європі. "Використання гаманця завжди буде за вибором користувача", - зазначили в Єврокомісії.

За допомогою такого ID можна буде, наприклад, не тільки звернутися в державні органи, а й зареєструватися на авіарейс, орендувати житло або автомобіль, відкрити банківський рахунок.

Єврокомісія пропонує країнам ЄС до вересня 2022 року створити загальну базу і розробити стандарти роботи таких цифрових ID.