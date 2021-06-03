ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Єврокомісія запропонувала ввести єдині цифрові ID для онлайн-сервісів ЄС

Новость на русском →
Брюссель, Четвер 03 червня 2021 16:42
Єврокомісія запропонувала ввести єдині цифрові ID для онлайн-сервісів ЄС Фото: Єврокомісія запропонувала єдині для ЄС цифрові ID (pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Європейська комісія запропонувала запровадити єдині добровільні цифрові ідентифікатори (ID) для всіх онлайн-сервісів ЄС. З його допомогою жителі Євросоюзу зможуть набагато простіше підтвердити свою особу.

Про це Єврокомісія повідомила у своєму Twitter.

"63% громадян ЄС хочуть мати єдиний безпечний цифровий ідентифікатор для всіх онлайн-сервісів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що власники таких цифрових ID зможуть підтвердити свою особу і обмінюватися електронними документами через свої спеціальні онлайн-гаманці.

До посту Єврокомісії прикріплено посилання, яке веде на пресреліз обговорення єдиного цифрового ID. У ньому підкреслюється, що сьогодні запропоновано фундамент для європейської цифрової ідентифікації.

Ці цифрові ідентифікатори дозволять отримати доступ до онлайн-сервісів за допомогою національного ID, який буде визнаватися по всій Європі. "Використання гаманця завжди буде за вибором користувача", - зазначили в Єврокомісії.

За допомогою такого ID можна буде, наприклад, не тільки звернутися в державні органи, а й зареєструватися на авіарейс, орендувати житло або автомобіль, відкрити банківський рахунок.

Єврокомісія пропонує країнам ЄС до вересня 2022 року створити загальну базу і розробити стандарти роботи таких цифрових ID.

Нагадаємо, у квітні Міністерство цифрової трансформації рекомендувало українцям переходити на ID-карти. Цифровізації внутрішніх паспортів-книжок не буде, уточнили у відомстві.

Зазначимо, з 3 червня в Євросоюзі набрали чинності нові правила ввезення готівки. Це зроблено в рамках зусиль Брюсселя по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Евросоюз идентификация ID карты
NEWS
ЄС наступного тижня введе санкції через посадку "літака Протасевича" в Мінську
ЄС наступного тижня введе санкції через посадку "літака Протасевича" в Мінську
DAILY
Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях