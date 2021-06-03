Євросоюз змінив правила ввезення готівки

Нові правила ввезення готівки почали застосовуватися в країнах Європейського Союзу з 3 червня 2021 року. Визначення "готівки" розширено за рахунок еквівалента в інших валютах, облігаціях, акціях або чеках.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

В рамках зусиль ЄС по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму всі мандрівники, що в'їжджають на територію ЄС або виїжджають з неї, зобов'язані заповнити декларацію про готівку на суму 10 тисяч євро або більше. Митні органи мають право перевіряти людей, їх багаж і транспортні засоби і затримувати незадекларовані готівкові гроші.

З 3 червня правило також поширюється на еквівалент суми в 10 тисяч євро:

Банкноти і монети (включаючи валюту, яка зараз вийшла з обігу, але яку все ще можна обміняти у фінансовій установі або центральному банку),

Інструменти на пред'явника, такі як чеки, дорожні чеки, векселі та грошові перекази,

Золоті монети з вмістом золота не менше 90%,

Золоті злитки, самородки або грудки з вмістом золота не менше 99,5%.

Митні органи тепер можуть також вимагати подання декларації про пересилання 10 тисяч євро або більше готівкою поштою або кур'єром.

Нові правила також дозволяють митним органам діяти щодо сум менше 10 тисяч євро, коли є ознаки того, що готівкові гроші пов'язані зі злочинною діяльністю.

У самій касовій декларації вказується детальна інформація про походження і майбутнє використання готівки.