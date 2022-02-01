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Єврокомісія схвалила надання Україні фіндопомоги на 1,2 млрд євро

Автор: Марія Кучерявець

Єврокомісія затвердила надання Україні нового пакету макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро. Країна отримає перший транш на 600 млн євро найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в Twitter.

"Як я і повідомляла минулого тижня, Єврокомісія запропонувала Україні пакет фінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. Я закликаю Європарламент та країни ЄС якнайшвидше схвалити це рішення, щоб ми могли виділити перший транш у розмірі 600 млн євро найближчим часом", - написала вона.

На офіційній сторінці ЄК вказано, що Євросоюз затвердив відповідну пропозицію щодо надання Україні 1,2 млрд фіндопомоги.

Зазначено, що кошти будуть надані додатково до 5,6 млрд євро, які країна вже отримала від ЄС у рамках минулих програм.

Раніше стало відомо, що Європейський союз виділить Україні новий пакет макрофінансової допомоги розміром 1,2 млрд євро на тлі загрози вторгнення Росії.

Додамо, попередню програму макрофінансової допомоги ЄС було завершено у жовтні 2021 року, тоді Брюссель перерахував Україні останній транш у розмірі 600 млн євро.

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