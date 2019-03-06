Єврокомісія оголосила про успішний вихід ЄС з міграційної кризи

У Єврокомісії заявили, що їм вдалося перебудувати управління міграційними потоками

ЕС удалось преодолеть самый серьезный после Второй мировой войны миграционный кризис в Европе и перестроить управление миграционными потоками. Об этом заявил коммисар ЕС по миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос на заседании Еврокомиссии, говорится на сайте ЕК.

Вместе с тем, в ЕК отмечают необходимость дополнительных усилий для дальнейшего укрепления миграционной политики ЕС.

"Результаты нашего общего европейского подхода к миграции говорят сами за себя: незаконные прибытия (мигрантов, - ред) отныне менее многочисленны, чем до кризиса; европейский корпус пограничников и береговой охраны обеспечил совместную защиту границ ЕС на небывалом уровне, и в сотрудничестве с нашими партнерами мы работаем над обеспечением законных путей въезда (в ЕС, - ред.), одновременно увеличивая масштаб возвращения (незаконно въехавших, - ред.)", - заявил Аврамопулос.

ЕК также опубликовала перечень необходимых срочных мер в области миграции. В них входит увеличение помощи Марокко на западном средиземноморском маршруте. В западном Средиземноморье также необходимы меры по улучшению управления миграционной ситуацией в том, что касается возврата мигрантов домой, рассмотрения прошений об убежище и обеспечения достойных условий размещения мигрантов.

Напомним, ранее Жан Клод Юнкер призвал Евросоюз к "новому альянсу" с Африкой, который создаст миллионы рабочих мест и включит соглашение о свободной торговле.