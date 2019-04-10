Єврокомісія направила країнам ЄС рекомендації на випадок Brexit без угоди

Єврокомісія направила всім країнам ЄС рекомендації на випадок виходу Великобританії з блоку (Brexit) без угоди. Про це заявив у середу офіційний представник ЄК Маргаритис Схинас, повідомляє прес-служба ЕК.

Ці пропозиції включають рекомендації по юридичним нормам і практикам, які можуть бути використані для регулювання цих галузей, після того як Великобританія перестане бути членом ЄС і європейські норми перестануть бути застосовні до цієї країни. Зокрема, у сфері поліцейського співробітництва Єврокомісія визначила порядок поетапного відключення Великобританії від європейських баз даних та систем обміну поліцейської інформації, поки не будуть досягнуті нові домовленості щодо співпраці у цій сфері.

"Єврокомісія направила державам ЄС наші рекомендації по п'яти областях - по правам громадян та соцзабезпечення, захист інформації, медицині та медичному обладнанню, співпраці у сфері юстиції та кримінальної поліції, а також рибальства, якщо Великобританія покине спільноту без угоди 12 квітня. Вихід без угоди - це не той варіант, який ми обираємо, ми не хочемо цього, але ми до цього готові", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС чекають пояснень від Великобританії щодо необхідності продовження строків Brexit.

Зазначимо, країни-члени Європейського союзу раніше заявили, що готові надати Великобританії тривалу відстрочку для її виходу з ЄС. Незважаючи на те, що сама Мей заявила, що попросить відкласти Brexit тільки до 30 червня, офіційні особи і спостерігачі очікують, що 27 лідерів Євросоюзу розглянуть більш тривале "гнучке" продовження відстрочки до 2020 року.