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Єврокомісія почала розслідування проти Amazon

Автор: Анастасия Рокитна

Європейська комісія почала розслідування проти Amazon. Компанію звинувачують у порушенні норм конкуренції у сфері роздрібної онлайн-торгівлі в Німеччині та Франції.

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Про це заявив комісар Єврокомісії з питань конкуренції Маргрет Вестагер, повідомляє The Wall Street Journal.

За його словами, Amazon порушує антимонопольне законодавство, будучи рітейлером, який не лише реалізує товари, але і виступає в ролі маркетплейса для сторонніх продавців.

"Amazon є не тільки найбільшим продавцем товарів на електронному ринку, але також є найбільшим торговим майданчиком для тисяч європейських продавців. Єврокомісія встановила, що Amazon незаконно використовує всю інформацію, яку він отримує про операції інших компаній на своїй платформі", - заявила Вестагер.

Комісар також вважає, що Amazon використовує дані, які збирає про сторонніх компаній, щоб більш успішно з ними конкурувати. Зазначимо, що зі схожими звинуваченнями в липні виступив Юридичний комітет Конгресу США.

Нагадаємо, в липні керівники Apple, Google, Facebook і Amazon зібралися разом дати показання.

Зазначимо, що антимонопольні органи Євросоюзу планують перевірити як Google і Facebook збирають і використовують дані.

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