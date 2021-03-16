Єврокомісія домовилась про прискорену поставку 10 млн доз вакцини Pfizer

Європейська комісія домовилась з виробниками вакцин від коронавірусу BioNTech та Pfizer про прискорену поставку препаратів країнам ЄС. Мова йде про 10 млн доз вакцини у другому кварталі.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у Twitter.

"Ми домовились з Pfizer/BioNTech про прискорену доставку 10 млн доз за другий квартал. За цей період загальний обсяг поставок цієї вакцини збільшиться до 200 млн доз", - написала вона.

Урсула фон дер Ляєн також додала, що ця угода дасть можливість державам-членам маневрувати та заповнювати прогалини в поставках. Сьогоднішню пропозицію Єврокомісії мають схвалити держав-члени ЄС.

Нагадаємо, у січні-лютому ЄС зіткнувся з дефіцитом вакцини після того, як Pfizer-BioNTech попередила про тимчасові затримки, а далі AstraZeneca оголосила, що може поставити найближчим часом суттєво менше доз, ніж обіцяла.