Єврокомісія домовилась про прискорену поставку 10 млн доз вакцини Pfizer

Європейська комісія домовилась з виробниками вакцин від коронавірусу BioNTech та Pfizer про прискорену поставку препаратів країнам ЄС. Мова йде про 10 млн доз вакцини у другому кварталі.
"Ми домовились з Pfizer/BioNTech про прискорену доставку 10 млн доз за другий квартал. За цей період загальний обсяг поставок цієї вакцини збільшиться до 200 млн доз", - написала вона.
Урсула фон дер Ляєн також додала, що ця угода дасть можливість державам-членам маневрувати та заповнювати прогалини в поставках. Сьогоднішню пропозицію Єврокомісії мають схвалити держав-члени ЄС.
Нагадаємо, у січні-лютому ЄС зіткнувся з дефіцитом вакцини після того, як Pfizer-BioNTech попередила про тимчасові затримки, а далі AstraZeneca оголосила, що може поставити найближчим часом суттєво менше доз, ніж обіцяла.
Також раніше Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що "колективний імунітет" від коронавірусу в країнах Євросоюзу може бути досягнутий до кінця літа.
Крім того, РБК-Україна писало, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) погодило четверту за рахунком вакцину від COVID. Це препарат американської компанії Johnson & Johnson.