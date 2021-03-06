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В Еврокомиссии призвали ЕС "немедленно" начать работу над паспортами вакцинации

Новина українською → Брюссель, Суббота 06 марта 2021 03:18
В Еврокомиссии призвали ЕС "немедленно" начать работу над паспортами вакцинации Иллюстративное фото (news.sky.com)
Автор: Артур Родивилов

Правительства стран ЕС должны немедленно начать техническую работу по COVID-паспортам. Они должны вовремя обеспечить внедрение системы сертификатов прививок в пределах Евросоюза к лету.

Об этом заявила в пятницу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

Еврокомиссия имеет целью представить свои предложения по "цифрового зеленого паспорта" 17 марта и сотрудничать с международными организациями, чтобы система работала и за пределами Европейского союза.

Систему обеспечения путешественников "паспортами вакцинации" с нетерпением ждут авиакомпании и туристические центры, пострадавшие от пандемии.

Такие паспорта, которые активно продвигают южные государства, такие как Греция и Испания, обеспечат подтверждение того, что человек привит, результаты тестов для тех, кто еще не привит, и информацию о возобновлении людей, перенесших COVID-19.

"Основой такого общего подхода является доверие", - написала фон дер Ляйен в письме к правительствам ЕС, добавив, что государства-члены должны немедленно начать работу, чтобы обеспечить своевременную готовность систем.

Рядом с законодательной базой, система требует общей технической инфраструктуры.

Как писало РБК-Украина, не все страны ЕС поддерживают введение паспортов COVID-вакцинации. В частности, против этой инициативы выступили в МИД Бельгии.

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