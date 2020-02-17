В Єврокомісії закликали ЄС дати гроші на створення прикордонного корпусу

Створення спільного постійного корпусу ЄС з охорони кордонів та берегової лінії буде безпрецедентним кроком, який дозволить "федералізувати" спільну систему охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу. Про це на Мюнхенській безпековій конференції заявив віце-президент Єврокомісії із захисту Європейського шляху життя Маргаритіс Шинас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, наступного четверга у Брюсселі відбудеться надзвичайна Європейська рада, яка розгляне Багаторічну фінансову перспективу (на 2021-2027 роки).

"У цій БФП є один центральний пріоритет: виконання рішення, яке ми разом ухвалили - мати постійний корпус для європейських кордонів та берегової охорони. Це буде перше європейське Агентство, яке матиме постійний штат у 10 000 службовців зі зброєю, в одностроях ЄС, із власним обладнанням. Це безпрецедентний крок у "федералізації" системи охорони наших кордонів", - наголосив Шинас.

Він зауважив, що рішення було прийнято на загальноєвропейському рівні, тож зараз настав час виділяти гроші.

"Деякі уряди хочуть, щоб ми краще організували кордони, але не поспішають платити за це. Це неправильний підхід. Якщо ми хочемо мати належну охорону кордонів, ми повинні отримати достатньо ресурсів, щоб це відбулося", - сказав Шинас.

Нагадаємо, 14-16 лютого у німецькому Мюнхені відбулася Міжнародна безпекова конференція.