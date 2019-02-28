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В Єврокомісії позитивно оцінили зростання обсягу торгівлі між Україною та ЄС

Новини » Економіка    28.02.2019 - 20:32
В Єврокомісії позитивно оцінили зростання обсягу торгівлі між Україною та ЄС
Фото: Валдіс Домбровскіс (flickr.com-epp)

За словами Домбровкіса, співпраця триває на різних напрямках

Обсяг експорту товарів між Україною та Європейським союзом помітно зростає. Про це розповів  віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс і інтерв’ю на UA: Перший, передає РБК-Україна.

За його словами, співпраця триває на різних напрямках.

"Я вже казав про розвиток економічних зв’язків. Після того, як набрав чинності договір про вільну торгівлю, обсяг торгівлі між Україною та ЄС зростає. Це двозначна цифра щороку. І зараз за обсягами експорту вже досягнуто досягнуто докризового рівня. Цей обсяг торгівлі і далі зростає", - повідомив Домбровскіс.

Раніше у Кабміні заначили, що товарообіг між Україною та Бельгією у 2018 році зріс на 18% порівняно з 2017 роком.

Президент України Петро Порошенко заявляв, що частка українського експорту в країнах Європейського союзу наближається до 50%.

Окрім того, Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. Згідно з прогнозом НБУ, ціни на сталь на світових ринках будуть залишатися близькими до поточних рівнів.

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