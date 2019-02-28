У Єврокомісії відзначили невелику кількість вироків по топ-корупціонерам

Валдіс Домбровскіс заявив, що боротьба з корупцією - одна з головних тем нашої співпраці в рамках макрофінансової допомоги

В Европейской комиссии отметили небольшое количество обвинительных приговоров по топ-коррупционерам. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью на "UA: Перший", передает РБК-Украина.

По его словам, в борьбе с коррупцией высокого уровня в Украине наблюдается мало обвинительных приговоров.

"Борьба с коррупцией - одна из главных тем нашего сотрудничества в рамках макрофинансовой помощи. То есть со стороны ЕС мы предоставляем макрофинансовую помощь Украине. Есть очень много вопросов в рамках этой программы как раз в рамках борьбы с коррупцией. То есть с начала это были вопросы создания НАБУ, затем ВАКС, проверка деклараций и так далее. Мы видим, что создание институциональной системы в борьбе с коррупцией уже близко к завершению. Впрочем, важно сказать, что мало обвинительных приговоров как раз в случаях коррупции высокого уровня - топ коррупции", - заявил Домбровскис.

Напомним, ранее Домбровскис прокомментировал решение Конституционного суда Украины об отмене статьи о незаконном обогащении и отметил, что в ЕС обеспокоены этим вопросом. В частности, Домбровскис отметил, что ЕС хочет понять мотивы КС, когда он принимал это решение.

Добавим, что сегодня на сайте Верховной рады Украины появился текст законопроекта президента Петра Порошенко о неотвратимости ответственности за незаконное обогащение.