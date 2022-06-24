RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Єврокомісії назвали кількість країн ЄС, які були відключені від газу Росії

Фото: Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

12 країни-членів Євросоюзу зіткнулися з перебоями щодо поставок російського газу. В Єврокомісії закликають "сподіватися на краще і готуватися до гіршого".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Як відзначила президент Єврокомісії, перебої спостерігаються не лише за останній тиждень, або ж навіть місяць, а й за весь минулий рік.

"Коли ви дивитеся на заповнення чи, краще сказати, незаповнення сховищ "Газпромом". Тому що минулого року було досягнуто 10-річного мінімуму із незаповнення газових сховищ. І, звичайно, треба говорити, що на сьогодні 12 країн-членів ЄС або повністю відрізані від російського газу, або частково", - заявила глава Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європарламент підтримав запровадження нових норм щодо заповнення газосховища ЄС до листопада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаЕвросоюзРосійська Федерація