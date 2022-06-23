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Європарламент встановив норми заповнення газосховищ ЄС до зими

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Брюссель, Четвер 23 червня 2022 20:14
Європарламент встановив норми заповнення газосховищ ЄС до зими Фото: Європарламент встановив норми заповнення газосховищ ЄС до зими (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європарламент підтримав запровадження нових норм, згідно з якими газосховища ЄС мають бути заповнені на 80 відсотків до 1 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Європарламенту.

Зазначається, що такі дії пов'язані з вторгненням Росії в Україну, яке спричинило світову енергетичну кризу. При цьому зазначається, що встановлена ​​планка у 80 відсотків підвищуватиметься наступного року.

"Держави-члени та оператори повинні прагнути досягти 85 відсотків. У наступні роки ціль становитиме 90 відсотків, щоб захистити європейців від можливих потрясінь", - йдеться у повідомленні Європарламенту.

При цьому наголошується, що газосховища стануть критичною інфраструктурою. Тепер усі оператори газосховищ мають проходити спеціальну відповідну сертифікацію. Це необхідно для того, щоб "уникнути зовнішнього втручання".

"Оператори, які не надали цієї сертифікації, повинні будуть відмовитися від права власності або контролю над газосховищами ЄС", - додають у Європарламенті.

Нагадаємо, раніше глава Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Біроль заявляв, що Росія вже цієї зими може припинити постачати газ до Європи. У зв'язку із цим європейські країни закликали продовжувати підготовку до опалювального сезону без російського газу.

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