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У Єврокомісії назвали головну задачу Зеленського

Новини » Вибори 2019    13.05.2019 - 12:08
У Єврокомісії назвали головну задачу Зеленського
Фото: Йоханнес Хан (flickr.com)

Єврокомісар Йоханнес Хан назвав головним завданням Зеленського виплату боргів України

Головним завданням новообраного президента України Володимира Зеленського в 2019-2020 роках стане виплата державних боргів, обсяг яких у цей період перевищує 30% річного бюджету країни. Про це заявил в понеділок єврокомісар з питань розширення і політики добросусідства Йоханнес Хан напередодні зустрічі глав МЗС Євросоюзу.

Крім того, за його словами, другою проблемою України є завершення контракту з РФ на транзит газу в Європу.

"Головним завданням нового президента України в 2019-2020 роках стане виплата величезних держборгів. У ці роки країна повинна буде погасити заборгованість, що перевищує 30% річного бюджету... Це не проста проблема, і необхідно знайти її рішення, люди повинні сфокусуватися на цьому», - сказав він.

Нагадаємо, новообраний президент України Володимир Зеленський провів зустріч з єврокомісаром з питань розширення і політики добросусідства Йоханнесом Ханом. Хан привітав Зеленського з перемогою на виборах в Україні і підкреслив, що ця перемога дає новому президенту мандат для боротьби з корупцією та олігархами.

Хан в ході зустрічі запропонував обраному президенту повну підтримку ЄС в усіх реформах, які приносять користь громадянам України.

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Новини України Порошенко Зеленський Володимир ЗеленськийЙоханнес Хан
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