У Єврокомісії назвали "російський тип демократії" головною проблемою ЄС

Фото: Юркі Катайнен (flickr.com/european_parliament)

Польща, Угорщина і Румунія відхиляються від стійкого ліберально-демократичного шляху, вважають в Єврокомісії

Віце-президент Єврокомісії з питань ринку праці, зростання, інвестицій і конкуренції Юркі Катайнен вважає, що найбільшою проблемою Європейського союзу є те, що деякі європейські країни вибирають"російський тип демократії". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу CNBC.

За його словами, такі країни, як Польща, Угорщина і Румунія, відхиляються від сталого ліберально-демократичного шляху.

Катайнен зазначив, що ЄС дотримується ліберальної демократії, однієї з головних цінностей якої є верховенство права. Однак політичні лідери низки членів Євросоюзу "не поважають ліберальну демократію".

За його словами, такі політики вважають, що "демократія російського типу набагато краще ліберальної демократії". Віце-президент Єврокомісії підкреслив, що у зв'язку з цим перед Брюсселем постає ряд нових політичних завдань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Європейської ради Дональд Туск вважає реальним ризик виходу Польщі з ЄС у зв'язку з судовою реформою.