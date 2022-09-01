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У Єврокомісії назвали ефективний засіб боротьби з російськими фейками

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Прага, Четвер 01 вересня 2022 13:51
У Єврокомісії назвали ефективний засіб боротьби з російськими фейками Фото: віце-президент Європейської комісії Віра Юрова (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Численні російські фейки та дезінформацію про розв'язану РФ війну проти України можна перемогти, лише поширюючи правду про причини та обставини російського вторгнення.

Про це заявила віце-президент Європейської комісії Віра Юрова повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію конференції Forum 2000.

Юрова також зазначила, що російська пропаганда продукує дезінформацію і фейки про війну в Україні у величезній кількості, щоб виправдати агресію РФ проти України, не вживаючи слово "війна".

"Потрібно поширювати правду. Ми не зможемо перемогти в цій глобальній битві, якщо не будемо пояснювати щодня і щохвилини, що і навіщо ми робимо, пояснювати, що до путінської війни не можна бути толерантними. Це війна проти людства", - заявила єврокомісар.

У цьому контексті вона вказала на важливість розвитку стратегічних комунікацій з африканськими країнами та країнами арабського світу, де російська пропаганда активно поширює наративи та аргументи на виправдання агресії проти України.

Раніше ми писали, що компанія Jigsaw, яка є "дочкою" Google, запускає кампанію по боротьбі з фейками про українських біженців у Польщі, Словаччині та Чехії.

Також повідомлялося, що Росія поширює фейковий "документ" про величезні втрати ВСУ. У документі допущено багато помилок, а також велика кількість росіян.

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