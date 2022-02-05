Єврокомісар з енергетики закликала Азербайджан збільшити постачання газу до Європи

Єврокомісар з енергетики кадрі Сімсон закликала Баку збільшити щорічні поставки газу в країни ЄС до 10 млрд кубометрів. Вона назвала Азербайджан надійним постачальником енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Trend .

"Ця зустріч була для мене хорошою можливістю обговорити активізацію нашої співпраці з Азербайджаном. Азербайджан є стратегічним і надійним енергетичним партнером ЄС",- сказала Сімсон 4 лютого на прес-конференції за підсумками VIII засідання міністрів в рамках Консультативної ради "Південного газового коридору" в Баку.

Азербайджан сьогодні робить все для того, щоб збільшити поставки газу через "Шах Деніз", додала Сімсон.

"Ми сподіваємося на подальшу співпрацю в рамках цього проекту з Азербайджаном, так як це стратегічно важливо для всіх країн Євросоюзу", - сказала Сімсон.

Разом з тим президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що 2021 році Баку експортував 19 млрд кубометрів газу, з яких 8,5 млрд кубометрів отримала Туреччина і 7 млрд кубометрів - Італія. Крім того, за його словами, азербайджанський газ отримують Болгарія і Греція.