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Єврокомісар з енергетики закликала Азербайджан збільшити постачання газу до Європи

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Субота 05 лютого 2022 11:00
Єврокомісар з енергетики закликала Азербайджан збільшити постачання газу до Європи Фото: єврокомісар з енергетики кадрі Сімсон (sustaineurope.com)
Автор: Олександр Білоус

Єврокомісар з енергетики кадрі Сімсон закликала Баку збільшити щорічні поставки газу в країни ЄС до 10 млрд кубометрів. Вона назвала Азербайджан надійним постачальником енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Trend.

"Ця зустріч була для мене хорошою можливістю обговорити активізацію нашої співпраці з Азербайджаном. Азербайджан є стратегічним і надійним енергетичним партнером ЄС",- сказала Сімсон 4 лютого на прес-конференції за підсумками VIII засідання міністрів в рамках Консультативної ради "Південного газового коридору" в Баку.

Азербайджан сьогодні робить все для того, щоб збільшити поставки газу через "Шах Деніз", додала Сімсон.

"Ми сподіваємося на подальшу співпрацю в рамках цього проекту з Азербайджаном, так як це стратегічно важливо для всіх країн Євросоюзу", - сказала Сімсон.

Разом з тим президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що 2021 році Баку експортував 19 млрд кубометрів газу, з яких 8,5 млрд кубометрів отримала Туреччина і 7 млрд кубометрів - Італія. Крім того, за його словами, азербайджанський газ отримують Болгарія і Греція.

Як повідомляло РБК-Україна, в Європі вже шукають альтернативу постачання газу з Росії у зв'язку із загрозою вторгнення в Україну. В ЄС збільшилися поставки скрапленого газу (СПГ) з США. За словами Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозепа Борреля, також йдуть переговори з Катаром і Азербайджаном.

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