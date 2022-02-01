Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу

Через посилення агресії з боку Росії країни Європи почали пошук альтернативних джерел газу. В ЄС покладають надію на США, Катар і Азербайджан. "Північний потік-2" при цьому можуть заморозити. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

"Північний потік-2" ніколи не був суто економічним проектом, як би не намагалися довести зворотне німецькі політики та їхні російські колеги. Україна спочатку наполягала і запевняла західних партнерів, що запуск трубопроводу не тільки вдарить по її доходах від транзиту газу в Європу, але і зробить країну більш вразливою в плані безпеки перед РФ.

Приклавши руку до газової кризи останніх місяців і розмістивши війська біля кордону України, російська сторона лише посилила напругу. РФ зайвий раз підтвердила, що економічний шантаж і агресивна зовнішня політика є невід'ємними атрибутами кремлівської влади. Що в кінцевому рахунку може визначити долю ПП-2.

Газопровід вже кілька місяців як добудований і навіть заповнений газом. Однак його запуск неможливий до сертифікації оператора трубопроводу, як того вимагає європейське законодавство. Сертифікація припинена через технічні причини. Відновлення процедури багато в чому залежить від політичної обстановки.

Західні політики все частіше згадують "Північний потік-2" в контексті можливих санкцій проти РФ, як один з важелів тиску на Кремль за агресію проти України. Проект потрібно повністю зупинити, якщо Росія вторгнеться в Україну, заявила напередодні глава МЗС Британії Ліз Трас. Кількома днями раніше цю ж тезу озвучив керівник французької дипломатії Жан-Ів Ле Дріан.

Німеччина, раніше лояльна до Москви в питаннях "Північного потоку-2", після зміни уряду і ескалації біля кордонів України стала займати більш жорстку позицію. "На випадок нової агресії у нас є широкий спектр відповідей, включаючи відповіді по "Північному потоку-2", – сказала міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, виступаючи минулого тижня перед депутатами Бундестагу.

Поки Росія не перейшла від загроз вторгнення до дій, регулятор Німеччини Bundesnetzagentur - Федеральне мережеве агентство - працює за регламентом. Ще в листопаді відомство призупинило сертифікацію ПП-2 до виконання "Газпромом" деяких умов. Йдеться про створення окремої компанії-оператора ПП-2, Як того вимагає закон. І формально в кінці січня РФ його виконала, заявивши про запуск компанії Gas for Europe GmbH (GfE).

Росія пішла на хитрощі

Нова компанія-оператор володітиме і керуватиме 54-кілометровою ділянкою газопроводу в територіальних водах Німеччини, а також майданчиком берегових об'єктів у м.Любмін.

"Компанія була заснована для забезпечення дотримання закону про енергетику Німеччини (EnWG), який переводить директиву ЄС по газу в німецьке законодавство. У центрі уваги нової компанії, коли вона почне свою діяльність, буде просування процедури сертифікації в якості незалежного оператора передачі в координації з Bundesnetzagentur", - йдеться в заяві GfE.

Сертифікація у BNetzA почалася 8 вересня і повинна була тривати чотири місяці, але в середині листопада її призупинили. Зараз, після створення нової компанії, процес повинен відновитися. Тільки перш GfE потрібно представити регулятору пакет необхідних для цього документів.

Якщо процедуру продовжать найближчим часом, свій висновок Bundesnetzagentur може винести до середини березня або до квітня. Після цього рішення має бути погоджено з урядом Німеччини і направлено до Єврокомісії, яка протягом двох місяців (можливе продовження до 4-х місяців) повинна підтвердити сертифікацію.

Якщо йти за графіком і суто за процедурою, запуск газопроводу теоретично міг би відбутися на початку літа. Але в самому BNetzA не виключають, що терміни затягнуться.

"Рішення про сертифікацію оператора газопроводу "Північний потік – 2" навряд чи буде прийнято до кінця червня, незважаючи на заснування Nord Stream 2 AG дочірньої структури в Німеччині", - сказав днями глава регулятора Йохен Хоманн. Він зазначив, що необхідні документи від GfE ще не надійшли.

Якщо до паперів питань не буде, то регулятор може прийняти позитивне рішення, оскільки "Газпром" формально виконав умови німецького законодавства. Але Єврокомісія навряд чи зможе узгодити сертифікацію, оскільки функції поставок і транспортування газу повністю не розділені.

Справа в тому, що оператор GfE буде керувати лише частиною газопроводу в 54 км із загальних 1234 км (дві нитки 2468 км). Інша частина "труби" залишається фактично під управлінням "Газпрому", який є і постачальником, і фактично контролює транспортуючу компанію. До слова, до наглядової ради GfE увійшла генеральний директор "Газпром експорт" Олена Бурмістрова.

Створення оператора в такому вигляді - це виверт з боку Росії, щоб обійти умови Європейського законодавства. Ще минулого року в інтерв'ю РБК-Україна старший радник з енергетичних питань Держдепу США Амос Хохштайн запевняв, що США і Німеччина обговорювали питання про неприпустимість такого варіанту.

Маніпуляція і спроба шантажу Європи

В Україні бачать явне порушення з боку "Газпрому" в цьому питанні. Глава НАК "Нафтогаз "Юрій Вітренко назвав створення оператора лише для частини газопроводу "маніпуляцією" з боку Росії, бажанням бути вище закону і продовжувати шантажувати Європу газом.

Генеральний директор Єврокомісії з енергетичних питань Клаус-Дітер Борхардт, як нагадав Вітренко, раніше попереджав: "Якщо Газпром залишиться власником частини "Північного потоку-2" від російського берега до точки входу в територіальні води Німеччини, а інша компанія буде володіти останніми 54 кілометрами, це можна розглядати як обхід правил про анбандлінг".

У НАК розраховують, що регулятор і уряд Німеччини все ж "не дозволять Путіну влаштовувати юридичні трюки" і нехтувати європейськими нормами і законами. Особливо в умовах можливого посилення агресії з боку РФ щодо України. Не кажучи про те, що таке "дозвіл" явно не вписується в загальну риторику західних країн, що попереджають РФ про жорсткі санкції.

До теперішнього часу сертифікація не може бути завершена, оскільки газопровід ПП-2 не відповідає газовій директиві ЄС в частині анбандлінгу, погоджується директор енергопрограм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

"В даному випадку кінцевий власник і оператора, і постачальника єдиний – "Газпром". Російська сторона це відмінно розуміє і намагається продавити сертифікацію неправовими методами – усушкою газового ринку в умовах великого дефіциту газу. Москва розраховує, що ФРН не витримає цього безпрецедентного тиску і регулятор дасть "добро", незважаючи на очевидне порушення законів ЄС і ФРН", – вважає Омельченко.

Запаси газу в сховищах ЄС дійсно скорочуються. Як заявив глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль, цей дефіцит значною мірою виник через "Газпром". "Приблизно половина цього дефіциту пов'язана з низьким рівнем запасів на об'єктах компанії в ЄС, хоча вона контролює лише 10 відсотків сумарних потужностей ПСГ в ЄС", – пояснив Біроль.

Офіційний Берлін, як вважає Омельченко, поставив себе майже в повну енергетичну залежність від Кремля. І ця ситуація може відбитися при вирішенні питання сертифікації ПП-2 німецьким регулятором, вважає експерт.

"У шахах така позиція називається цугцванг. Для ФРН така ситуація подвійно прикра через те, що попереднє політичне керівництво на чолі з Меркель самостійно створило для своєї країни колосальні проблеми енергетичної безпеки. Чи зможе німецький регулятор в таких умовах виконати закон-незрозуміло",-сказав він РБК-Україна.

Якщо навіть регулятор схвалить сертифікацію, Єврокомісія навряд чи підтвердить таке рішення через серйозну розбіжність з питання необхідності нового газопроводу між членами ЄС, вважає Омельченко. Проти запуску об'єкта активно виступає Латвія, Литва і Польща. А раніше побоювання з приводу ПП-2 висловлювали Данія, Чехія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Румунія і Хорватія. Політична агресивна позиція РФ по відношенню до України може лише погіршити розбіжності в ЄС про доцільність запуску ПП.

Європа шукає альтернативу

У Європі вже шукають альтернативу постачанням газу з Росії. В ЄС збільшилися поставки скрапленого газу (СПГ) з США. За словами високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозепа Борреля, також йдуть переговори з Катаром і Азербайджаном.

"Ми маємо намір працювати разом, в тісній співпраці з країнами-членами ЄС, над поставками СПГ для забезпечення безпеки поставок і планування на випадок непередбачених обставин", – сказано в спільній заяві президента США Джо Байдена і глави ЄК Урсули фон дер Ляйен.

Детально обговорити питання співпраці в енергосфері планується 7 лютого на засіданні енергетичної ради США-ЄС. За інформацією видання, представники України не братимуть участь у форумі, але Київ веде активний діалог з енергетичної теми, як з США, так і з ЄС.

В українському уряді закликають зберігати спокій і переконують, що поточний опалювальний сезон буде пройдено без збоїв. "Нафтогаз" планує почати імпорт газу з Європи в лютому. Але через дорожнечу і брак коштів обсяги закачування будуть досить малі.

Де і як збираються закуповувати газ на наступну зиму, в Кабміні і в НАК поки не говорять. Але вже ясно, що істотного зниження цін на енергоресурси не буде. Перш за все, через небажання "Газпрому" збільшувати поставки газу в Європу через Україну, а також у зв'язку з туманними перспективами по ПП-2.

Якщо в ЄС і знайдуть альтернативні шляхи поставок газу, ціни на нього через логістику також будуть зберігатися на досить високому рівні. За оцінками МВФ, в 2022 році вартість газу в світі зросте на 58%.