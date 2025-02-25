В Еврокомиссии опровергли заявление о предложении Украине собственного соглашения о "редкоземах"

Еврокомиссия опровергла информацию Politico о якобы предложении ЕС Украине по соглашению о полезных ископаемых. В Брюсселе заявили, что таких инициатив со стороны Евросоюза не было.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции 25 февраля заявил представитель Еврокомиссии Томас Ренье.

"Предложения нет. С 2021 года ЕС имеет партнерство с Украиной по критическому сырью, формализованное через наш меморандум о взаимопонимании. Поэтому это было подписано четыре года назад. Как и в случае со всеми партнерствами ЕС по критическому сырью, целью которых является обеспечение цепей поставок для ЕС, а также содействие созданию местной добавленной стоимости и развития потенциала в странах-партнерах, что обеспечивает взаимную выгоду", - сказал Ренье.

Напомним, сегодня издание Politico писало, что Евросоюз предложил Украине собственное соглашение по использованию редкоземельных материалов. Издание сослалось на заявление еврокомиссара по вопросам промышленной стратегии Стефана Сежурне. По его словам, он якобы подал конкурентное предложение украинским чиновникам, с которыми он встречался во время визита в Киев 24 февраля.

По словам Ренье, во время визита в Киев Сежурне встретился со своими украинскими коллегами и подтвердил приверженность выполнению этого меморандума о взаимопонимании и ускорению работы с целью укрепления взаимовыгодного партнерства.

"Действительно, у нас есть меморандум о взаимопонимании, мы подтвердили нашу приверженность ему, и мы, конечно, с нетерпением ждем его реализации", - сказал представитель ЕК.

Соглашение между Украиной и США

Вашингтон предложил Украине соглашение по редкоземельным металлам, которое предусматривало создание специального фонда на 500 млрд долларов. США планировали получить экономические и управленческие права в этом фонде, а доходы от продажи ресурсов должны использоваться как способ "возмещения" американской помощи. Владимир Зеленский отметил, что объем поддержки со стороны США составил 100 млрд долларов и она не может считаться долгом.

По данным NBC News, у Трампа предлагали Украине передать США 50% прав на редкоземельные металлы, а также выразили готовность разместить американские войска для охраны ископаемых.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина вчера заявила, что переговоры между Украиной и США по этому вопросу находятся на финальной стадии.

В то же время Axios узнал новые детали драфта соглашения между США и Украиной по "редкоземельным землям".

Подробнее о редкоземельных металлах и почему США так важно заключение соглашения о "редкоземах" - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.