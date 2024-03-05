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Еврокомиссия предложит использовать прибыль с активов РФ на оборонную промышленность Украины, - FT

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Еврокомиссия предложит странам ЕС использовать будущую прибыль от российских активов для оборонной промышленности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

После многомесячных споров Евросоюз постепенно добивается прогресса в деле изъятия сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов, заблокированных в Бельгии.

С начала войны центральный депозитарий ценных бумаг, базирующийся в Брюсселе, получил 3,25 млрд евро прибыли после уплаты налогов за счет реинвестирования остатков денежных средств России. 

ЕС согласился конфисковать чрезвычайную прибыль Euroclear и планирует конфисковать ее в будущем для Украины - но только ту, которая была получена после середины февраля, когда правила вступили в силу.

Euroclear использует полученную на сегодняшний день прибыль в качестве буфера для компенсации будущих рисков, поскольку ей уже предъявлены десятки исков в российских судах от лиц, попавших под санкции.

По словам официальных лиц, в ближайшие недели Еврокомиссия выступит с предложением об аресте будущих доходов. 

Конфискация российских активов

В конце прошлого года издание Financial Times писало о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов российских активов. План хотели согласовать ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину, но этого так и не получилось.

Последнее время тема конфискации активов РФ становится все более актуальной. В частности, министр финансов США Джанет Йеллен заявляла о том, что существует сильное международное право, экономические и моральные аргументы в пользу таких мер.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила конфисковать активы России для того, чтобы финансировать военную помощь Украине.

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