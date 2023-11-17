Еврокомиссия планирует отказаться от рекламы в соцсети Х

Отдел коммуникаций Европейской комиссии обратился ко всем исполнительным службам ЕС с просьбой прекратить показ рекламы в соцсети Х. Данные действия планируют ввести на фоне беспокойства по поводу распространения там дезинформации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
В записке, посланной всем руководителям служб и генеральным директорам, заместитель главного пресс-секретаря Комиссии Дана Спинант заявила, что дезинформация на X, особенно относительно войны Израиля и ХАМАС, привела к тому, что учреждение "рекомендует временно приостановить рекламу на этой платформе до дальнейшего сообщения, чтобы избежать риска нанести ущерб репутации Комиссии".
Отмечается, что платформа Х стала объектом большего внимания в Европе из-за нового закона о цифровых услугах (DSA).
Комиссия, отвечающая за контроль за соблюдением закона, в октябре запросила от компании Х официальные объяснения о том, как они обращаются с незаконным контентом и дезинформацией, связанной с конфликтом с ХАМАСом, в соответствии с DSA.
Однако службы ЕС все еще могут использовать платформу Х из-за многих профилей Комиссии в этой соцсети. Однако Спинант отметила, что отдел рассмотрит возможность использования других платформ для размещения платной рекламы, таких как LinkedIn, Instagram или Facebook.
Следует отметить, что с соцсетью Х (бывшая Twitter) связано много противоречивых дискуссий после того, как права на платформу приобрел эксцентричный миллиардер, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. В частности, он ввел ряд изменений и нововведений, значительно повлиявших на восприятие информации мировым обществом.
Отметим, что данной платформой пользуются официальные представители многих стран. Именно поэтому решение Маска о тех или иных изменениях в данной соцсети часто вызывают споры и прения в политической плоскости.
Нововведение Х (Twitter)
В последнее время в социальной сети Х появилось много новшеств. Так, разработчики решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.
При этом в Twitter разрешат скрывать свои лайки, но не всем.
Кроме того, в соцсети появилась функция аудио- и видеозвонков. Но пока услуга доступна только для некоторых пользователей.
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