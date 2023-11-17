RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еврокомиссия планирует отказаться от рекламы в соцсети Х

Фото: Еврокомиссия призвала исполнительные службы ЕС отказаться от рекламы в X (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Отдел коммуникаций Европейской комиссии обратился ко всем исполнительным службам ЕС с просьбой прекратить показ рекламы в соцсети Х. Данные действия планируют ввести на фоне беспокойства по поводу распространения там дезинформации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В записке, посланной всем руководителям служб и генеральным директорам, заместитель главного пресс-секретаря Комиссии Дана Спинант заявила, что дезинформация на X, особенно относительно войны Израиля и ХАМАС, привела к тому, что учреждение "рекомендует временно приостановить рекламу на этой платформе до дальнейшего сообщения, чтобы избежать риска нанести ущерб репутации Комиссии".

Отмечается, что платформа Х стала объектом большего внимания в Европе из-за нового закона о цифровых услугах (DSA).

Комиссия, отвечающая за контроль за соблюдением закона, в октябре запросила от компании Х официальные объяснения о том, как они обращаются с незаконным контентом и дезинформацией, связанной с конфликтом с ХАМАСом, в соответствии с DSA.

Однако службы ЕС все еще могут использовать платформу Х из-за многих профилей Комиссии в этой соцсети. Однако Спинант отметила, что отдел рассмотрит возможность использования других платформ для размещения платной рекламы, таких как LinkedIn, Instagram или Facebook.

Следует отметить, что с соцсетью Х (бывшая Twitter) связано много противоречивых дискуссий после того, как права на платформу приобрел эксцентричный миллиардер, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. В частности, он ввел ряд изменений и нововведений, значительно повлиявших на восприятие информации мировым обществом.

Отметим, что данной платформой пользуются официальные представители многих стран. Именно поэтому решение Маска о тех или иных изменениях в данной соцсети часто вызывают споры и прения в политической плоскости.

Нововведение Х (Twitter)

В последнее время в социальной сети Х появилось много новшеств. Так, разработчики решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

При этом в Twitter разрешат скрывать свои лайки, но не всем.

Кроме того, в соцсети появилась функция аудио- и видеозвонков. Но пока услуга доступна только для некоторых пользователей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияTwitterзастосунок