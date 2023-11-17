Еврокомиссия планирует отказаться от рекламы в соцсети Х

В записке, посланной всем руководителям служб и генеральным директорам, заместитель главного пресс-секретаря Комиссии Дана Спинант заявила, что дезинформация на X, особенно относительно войны Израиля и ХАМАС, привела к тому, что учреждение "рекомендует временно приостановить рекламу на этой платформе до дальнейшего сообщения, чтобы избежать риска нанести ущерб репутации Комиссии".

Отмечается, что платформа Х стала объектом большего внимания в Европе из-за нового закона о цифровых услугах (DSA).

Комиссия, отвечающая за контроль за соблюдением закона, в октябре запросила от компании Х официальные объяснения о том, как они обращаются с незаконным контентом и дезинформацией, связанной с конфликтом с ХАМАСом, в соответствии с DSA.

Однако службы ЕС все еще могут использовать платформу Х из-за многих профилей Комиссии в этой соцсети. Однако Спинант отметила, что отдел рассмотрит возможность использования других платформ для размещения платной рекламы, таких как LinkedIn, Instagram или Facebook.