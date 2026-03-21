Еврокомиссия призвала страны ЕС запастись газом: в чем причина

В письме, с которым ознакомилось издание, комиссар ЕС по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен призвал европейские правительства снизить целевой показатель заполнения своих газохранилищ до 80% мощности, что на 10 процентных пунктов ниже официальных показателей блока.

Также Йоргенсен советует странам постепенно начинать заполнять резервы, чтобы избежать "летнего ажиотажа", который может оказать давление на рынки.

Еврокомиссар заверил, что энергоснабжение ЕС "остается относительно защищенным". В то же время он призвал к "коллективному ответу" на энергетическую нестабильность, вызванную войной в Иране.

"Высокие и волатильные мировые цены, являющиеся следствием конфликта, могут существенно повлиять на процесс закачки газа в хранилища ЕС", - предостерег Йоргенсен.