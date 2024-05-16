RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еврокомиссия следит за распространением фейков о покушении на Фицо, - Bloomberg

Фото: Роберт Фицо, премьер Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейская комиссия активно отслеживает дезинформацию вокруг нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

ЕК предупредила, что за распространение фейков она может наложить санкции на платформы Big Tech (Google, Amazon, Meta (Facebook) и Apple). 

"ЕК наделена широкими следственными и надзорными полномочиями, включая право налагать санкции и принимать меры", - сказано в заявлении ЕК, которое есть в распоряжении у издания. 

В Bloomberg напоминают, что в ЕС приняли закон о цифровых услугах, который обязывает онлайн-платформы принимать меры по борьбе с незаконным контентом и дезинформацией, соблюдать права пользователей и защищать их здоровье и благополучие.

Покушение на Фицо

Напомним, вчера, 16 мая, словацкое правительство собралось на выездном заседании. После этого премьер-министр Роберт Фицо вышел к гражданам. В этот момент неизвестный ранил главу правительства при помощи огнестрельного оружия.

Фицо срочно госпитализировали с несколькими ранениями. Его прооперировали, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Злоумышленника, который открыл огонь, задержали на месте инцидента. Им оказался 71-летний писатель, он был несогласен с политикой премьера Словакии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роберт Фицо