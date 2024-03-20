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Еврокомиссия сегодня представит предложения по расширению ЕС. Politico раскрыло детали

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня, 20 марта, должна предоставить предложения по порядку расширения ЕС. Брюссель хочет постепенно облегчить вступление Украины, Молдовы и Западных Балкан в блок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Предложение Европейской комиссии состоит в том, чтобы странам "в зале ожидания" дать определенные преимущества, а не ждать годами или десятилетиями.

Брюссель предлагает постепенно позволить странам-кандидатам присоединиться к единому рынку, опираясь на предложение Франции, Германии и Португалии. Лидерам ЕС необходимо обсудить, какими обязательствами должны сопровождаться те или иные уровни и этапы доступа к рынку.

Многие лидеры ЕС выразили опасение, что блоком из 30 и более участников будет труднее управлять. Поэтому Еврокомиссия предлагает уйти от политики единогласия при принятии решений. Документ предусматривает голосование квалифицированным большинством "с соответствующими и пропорциональными гарантиями для учета стратегических национальных интересов".

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, 14 декабря лидеры стран Европейского союза во время саммита одобрили открытие переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло на фоне опасений, что Венгрия заблокирует решение, наложив на него вето.

Добавим, что для вступления Украины в Европейский союз должна пройти оценка украинского законодательства на соответствие законодательству Евросоюза.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 января объявила о начале скрининга украинского законодательства.

Ранее Ольга Стефанишина заявляла, что эта процедура может занять до года.

 

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