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Еврокомиссия сегодня оценит прогресс Украины в выполнении "кандидатских" рекомендаций

Фото: Урсула фон дер Ляен, президент Европейской комиссии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Чтобы ответить на усилия Украины в реформировании, Еврокомиссия сегодня, 21 июня, даст новую устную оценку прогрессу в выполнении "кандидатских" рекомендаций.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен во время Конференции по вопросам восстановления Украины, сообщает РБК-Украина.

По словам президента Еврокомиссии, Украина продолжает реформирование несмотря на полномасштабное вторжение России.

"Мы в ЕС хотим ответить на эти усилия и упорство, и поэтому сегодня Еврокомиссия представляет новую устную оценку прогресса, которого Украина достигла в судебной, антикоррупционной реформе, новых законах по медиа, по нацменьшинствам", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии добавила, что Украина посылает мощный сигнал инвесторам, а частный сектор играет важную роль в восстановлении страны.

Вступление Украины в Европейский союз

Украина подала заявку на вступление в Европейский союз еще 28 февраля 2022 года. Уже 23 июня Европейский совет предоставил стране статус кандидата на вступление. Также были предоставлены рекомендации. Их выполнение, в свою очередь, является предпосылкой для перехода к следующему этапу - переговорам о членстве.

Стоит добавить, что по состоянию на 19 июня, согласно данным Reuters, наша страна выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в ЕС.

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