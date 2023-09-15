Еврокомиссия отменила ограничения на импорт украинского зерна

Еврокомиссия решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. Однако Украине необходимо соблюдать определенные правила.

"До этого момента Украина с 16 сентября должна ввести меры по контролю за экспортом четырех групп товаров, чтобы предотвратить любые искажения на рынке соседних государств-членов. Украина представит платформе план действий не позднее окончания рабочего дня в понедельник 18 сентября", - заявили в Еврокомиссии.

Также известно, что Еврокомиссия и Украина будут отслеживать ситуацию по экспорту зерна. При этом в ЕК отметили, что не будут вводить ограничения до тех пор, пока "в полной мере будут действовать меры, принятые Украиной".

Кроме этого с 16 по 18 сентября Украина должна принять эффективные меры по контролю за экспортом 4 групп товаров, чтобы предотвратить их влияние на рынок соседних государств-членов ЕС.

Ограничение импорта зерна

Напомним, некоторые страны Евросоюза еще весной начали самостоятельно вводить ограничения на импорт украинского зерна.

После этого соответствующие ограничения решила утвердить Еврокомиссия. Таким образом импортировать зерно Украины перестали Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния.

Решение ЕК действувало до 15 сентября. В ведомстве не раз обещали, что запрет продолжать не будут.

В свою очередь власти Польши уже решили продлить ограничения самостоятельно. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) из-за того, что Польша решила продлить запрет на импорт зерна.

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