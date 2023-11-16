ЕС намерен ввести санкции против сына Медведева и родственницы Путина, - The Guardian

Европейская комиссия предлагает ввести 12-й пакет санкций против Москвы, расширив список физических лиц. По всей видимости, санкции затронут сына бывшего президента РФ Дмитрия Медведева и родственницу Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Среди 47 человек, которых комиссия хочет добавить в существующие санкционные списки, - двоюродная племянница Путина Анна Цивилева, которая возглавляет фонд "Защитники отечества", который поддерживает российских солдат, воюющих в Украине.

В расширенном списке также есть Илья Медведев, имя и дата рождения которого совпадают с именем и датой рождения единственного сына бывшего президента. Он попадет в список за то, что он организовал дезинформационную и пропагандистскую кампанию в Украине.

Запрет российских алмазов

По данным The Guardian, в центре предложений Еврокомиссии, которые еще должны быть одобрены лидерами ЕС на следующем саммите в декабре, лежат шаги, направленные на перекрытие коммерческих доходов России. В их число входит полный запрет на продажу внутри блока российских алмазов и ювелирных изделий с использованием драгоценных камней сибирских рудников страны.

По данным ЕС, это может привести к снижению доходов Кремля более чем на 4,5 млрд евро в год.

Запрет находился в разработке с прошлого года, но стал реальностью только после того, как Бельгия, где находится глобальный алмазный центр Антверпен, сняла летом свои возражения, а "Большая семерка" согласилась на введение санкций во время саммита в Японии.

"Запрет на российские алмазы является частью усилий G7 по разработке международного скоординированного запрета на алмазы, целью которого является лишить Россию этого важного источника дохода", - говорится в предложении комиссии, с которым ознакомилась The Guardian.

Представители стран G7 сейчас находятся с трехдневным визитом в Антверпене, чтобы посмотреть, как будет работать предложенный запрет.

Согласно предложению, выдвинутому Бельгией, всем бриллиантам определенного размера, предположительно от 0,5 до одного карата, будет присвоен уникальный идентификатор через запись блокчейна, показывающую их происхождение.

Это будет применяться к "от 80% до 90% мировых алмазов", говорят дипломаты, и немедленно даст оптовикам и розничным торговцам возможность отличать легальные алмазы от нелегальных.

12-й пакет санкций

Еврокомиссия представила Совету ЕС свои предложения по 12-му пакету санкций против России 15 ноября. Предлагается ввести санкции еще в отношении более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также предлагается вести новые запреты на импорт и экспорт, а также действия по усилению цен на нефть и противодействию обхода санкций ЕС.