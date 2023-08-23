Еврокомиссия: РФ искажает историю и отравляет ЕС дезинформацией

Такое заявление вице-президента Веры Юровой и комиссара юстиции Дидье Рейндерса было сделано в преддверии Общеевропейского дня памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов, что отмечается 22 августа.

"84 года назад подписание пакта Молотова - Риббентропа, за которым последовало начало Второй мировой войны, открыло одну из самых мрачных глав в европейской истории. В эту важную дату в истории нашего континента мы чтим бесчисленные жертвы тоталитарных и авторитарных режимов", - говорится в заявлении.

Также в ЕК подтвердили свое обязательство сделать все, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий.

Однако, отмечается в релизе, в феврале 2022 года Европа и весь мир "с ужасом и недоумением наблюдали, как Путин вернул войну, преследования и незаконную оккупацию на наш континент".

"Государственный аппарат России искажает историю и распространяет заговоры с целью отравить наши демократии злонамеренной дезинформацией. Мы продолжим нашу работу по пропаганде памяти и предоставлению фактов для устранения таких искажений, где бы мы их ни обнаружили", - рассказали в ЕК.

Также в совместном заявлении говорится, что сейчас народ Украина борется за мир и демократию.

"Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется, поскольку эта война направлена на защиту наших демократий. Наша свобода не подлежит обсуждению, как и свобода Украины", - подчеркнули в Еврокомиссии.

Справка: Общеевропейский день памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов

Этот памятный день отмечается с 2009 года, когда Европейский парламент принял резолюцию, призывающую "провозгласить 23 августа общеевропейским Днем памяти жертв всех тоталитарных режимов".

Еврокомиссия поддерживает проекты по всей Европе, которые посвящены истории тоталитарных преступлений.

В июле 2023 года Комиссия объявила второй призыв к Европейской нарративной обсерватории по борьбе с дезинформацией после COVID-19. Этот призыв будет финансировать проект, направленный на выявление и анализ появления дезинформации и вводящих в заблуждение повествований о войне РФ против Украины.

Российская ИПСО и примеры пропаганды против Украины

Недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что российские политтехнологи подготовили новый раунд дезинформационной кампании, нацеленной на международную дискредитацию нашей страны, и разжигание внутриполитических раздоров.

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, РФ на нынешнем этапе нацелила свою пропаганду на попытку разрушения внутреннего единства украинского общества и доверия между Украиной и союзниками.

В середине августа в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили о том, что россияне запустили очередную ИПСО в социальных сетях в попытке разжечь ненависть к жителям Львовской области.

Ранее сообщалось, что в сети распространяется информация, что якобы бывший президент США Ричард Никсон предусмотрел американскую войну в Украине. Однако это - фейк

Около месяца назад стало известно, что РФ прибегла к очередной информационно-психологической операции против Украины. На этот раз распространяет сообщения о якобы "разрушенной энергетической инфраструктуре".