Еврокомиссия предлагает запретить продажу России нефтяных танкеров, - Reuters

Это должно помешать РФ обойти западные санкции в отношении российской нефти с помощью теневого флота судов.

"В предложении, которое обсуждают в пятницу послы правительств ЕС, также говорится о том, что продажа танкеров третьей стране должна содержать договорные положения, согласно которым суда нельзя перепродать в Россию или использовать для перевозки российской сырой нефти или нефтепродуктов в обход западных ценовых ограничений", - говорится в материале.

Что конкретно предлагает Еврокомиссия

Еврокомиссия считает, что механизм ограничения цен основывается на процессе аттестации, который позволяет операторам в цепочке поставок морской нефти из России продемонстрировать, что она была куплена по разрешенной цене или даже ниже.

"Для дальнейшей поддержки внедрения и соблюдения этого механизма, одновременно увеличивая барьеры для фальсификации аттестаций, предложение вводит требование, чтобы аттестации также содержали детальные дополнительные расходы, такие как страхование и фрахт", - пишет издание.

Санкции против нефтяной сферы РФ

Вчера США ужесточили санкции против России. Под ограничения попали юридические лица и танкеры.

Позже Reuters сообщило, что три попавших под санкции Вашингтона три нефтяных танкера в последние месяцы регулярно доставляли российскую нефть "Сокол" в Индию.

Однако Bloomberg пишет, что санкции Запада по экспорту российской нефти не могут лишить Кремль доходов для финансирования войны в Украине, а значит, эти меры не достигают одной из своих основных целей.