Санкции не работают: поток нефтедолларов в казну Кремля растет, - Bloomberg

Санкции Запада в отношении экспорта российской нефти не могут лишить Кремль доходов для финансирования войны в Украине, а это означает, что эти меры не достигают одной из своих основных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Данные министерства финансов России, будь то в долларах или рублях, нетто или брутто, показывают, что поток денег в государственную казну уже несколько месяцев увеличивается.

Как отмечает агентство, эти цифры заставляют задуматься о том, придется ли странам "Большой семерки", особенно США и Европе, предпринимать более агрессивные действия, если они действительно хотят лишить Москву нефтедолларов.

Ключевым инструментом сдерживания этого финансирования было ценовое ограничение, которое не позволяло западным фирмам помогать в транспортировке российской нефти, если она стоит более 60 долларов за баррель. Но исследование на этой неделе показало, что в прошлом месяце почти каждый морской груз превысил этот порог.

Валовые доходы РФ от трех основных налоговых источников нефтедолларов почти удвоились в период с апреля по октябрь, составив в прошлом месяце более 13 млрд долларов, как показывают расчеты Bloomberg, основанные на данных министерства финансов. Октябрьские доходы превысили доходы за любой отдельный месяц 2021 года, до того как вторжение в Украину вызвало беспрецедентную волатильность экспорта.

Даже после вычета значительных субсидий нефтеперерабатывающей промышленности страны, которые в августе и сентябре подскочили до 2-3 млрд долларов, резкий рост очевиден. В октябре российские нефтепереработчики не получили субсидий на поставки топлива на внутренний рынок, что способствовало существенному скачку чистых нефтяных доходов России за месяц.

Представитель Министерства финансов США заявил, что, хотя первая фаза ценового ограничения была сосредоточена на сокращении суммы доходов, которые Россия получает от продажи нефти, вторая фаза меры будет сосредоточена на увеличении затрат, которые Россия должна платить, чтобы сохранить поставки.

Для этого министерство начало применять санкции к судоходным компаниям и судам, которые перевозили нефть, продаваемую выше предельного уровня, и начало искать способы увеличить расходы России на использование ее теневого флота.

Первоначальный удар

В декабре прошлого года Европейский Союз практически прекратил морские закупки российской нефти и одновременно присоединился к другим членам "Большой семерки" в установлении ценового ограничения на экспорт страны.

Хотя первоначальный удар привел к дефициту российского бюджета в 25 млрд долларов в начале года, последствия резко сошли на нет.

Чтобы противодействовать ограничениям Запада, Россия отказалась от западных перевозок и услуг. Это было сделано за счет использования обширного теневого флота танкеров, право собственности и статус страхования которых неясен.

В частном порядке чиновники Евросоюза признают, что ограничение цен не работает должным образом. Еще в сентябре министр финансов США Джанет Йеллен признала, что этот подход теряет свою остроту.

Рублевая выручка

Для российского правительства важны доходы и расходы в рублевом эквиваленте. Это определяет, насколько легко страна сможет финансировать свои бюджетные расходы, включая огромные военные расходы из-за войны с Украиной, а также увеличение социальных обязательств перед президентскими выборами в марте. И здесь новости для Запада не лучше.

Тремя основными сборами являются налог на добычу нефти, экспортная пошлина на сырую нефть и топливо и налог на прибыль, который частично заменил налог на добычу для некоторых месторождений. Выручка от них выросла в октябре до 1,2 трлн руб., самого высокого уровня с апреля 2022 года. Она также превысила любой отдельный месяц 2021 года.

Увеличение доходов России происходит на фоне роста цен на российские баррели как в абсолютном выражении, так и по отношению к международному эталонному сорту Brent. Резкое обесценивание рубля в последние месяцы также способствовало увеличению доходов от продажи нефти, номинированных в иностранной валюте.

Ценовой лимит "Большой семерки" запрещал западным фирмам предоставлять транспортные, страховые и другие услуги для российской нефти, продаваемой по цене выше 60 долларов за баррель. По данным Минфина России, в начале 2022 года дисконт национальной нефти к Brent увеличился до исторического максимума - более 34 долларов за баррель.

Уменьшающаяся скидка

По мере того, как клиенты - особенно в Китае и Индии - привыкли использовать теневой флот, скидки между флагманскими российскими баррелями Urals и международными ценами сократились. Сейчас она приближается к 10 долларам за баррель, и Россия ожидает, что разрыв сократится еще примерно на 5 долларов.

В рамках своего стремления повысить расходы России Министерство финансов США недавно наложило санкции на пять танкеров за нарушение ценового предела. Оно также обратилось к судоходным компаниям с просьбой предоставить информацию о примерно 100 танкерах, перевозивших российскую нефть. Неясно, будут ли эти меры способствовать уменьшению теневой торговли нефтью.

Европейский Союз также пытается затруднить продажу танкеров, бенефициарно принадлежащих европейцам, в теневой флот. Это может стать проблемой для греческого флота, даже если большое количество судов уже было передано.

Согласно данным, собранным Киевской школой экономики (KSE), почти 30% поставок российской нефти в октябре были связаны с какой-либо организацией "Большой семерки". Согласно детальному анализу экспорта, почти все российские морские грузы в октябре были закуплены сверх лимита.

Давление на Россию все еще сохраняется

Стремясь сократить бюджетные расходы и сохранить больше нефтедолларов, российское правительство попыталось вдвое сократить субсидии нефтеперерабатывающим заводам, но столкнулось с сопротивлением со стороны отрасли.

Полноразмерные выплаты были восстановлены с октября, а нефтеперерабатывающие заводы начнут получать их с ноября, что будет продолжать оказывать давление на чистые доходы России от нефти, влияя на финансовую гибкость Кремля.

США и их союзники также утверждают, что их санкции оказали более широкое воздействие на Россию.

Согласно заявлению Министерства финансов США в прошлом месяце, Кремль потратил миллиарды долларов на свой флот, страхование и в целом "альтернативную экосистему для продажи нефти без участия G7". "Затраты, связанные с этим уклонением, продолжают расти", - сказал Эрик Ван Ностранд из Минфина

Пока что "Большая семерка" не планирует менять верхний предел, а Европейский Союз рассматривает возможность более строгого мониторинга существующего порога, поскольку альянс работает над 12-м пакетом санкций против России.