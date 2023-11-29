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Еврокомиссия пригрозила Польше принятием мер из-за блокирования границы Украины

Фото: коммисар ЕК по вопросам транспорта Адина Валян (flickr.com / European Parliament)
Автор: Владимир Костырин

Еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Велян назвала ситуацию с блокированием польскими перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной "неприемлемой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель Европейской комиссии раскритиковала реакцию польских властей на действия протестующих.

"Нет доброй воли в поиске решения... и почти полное отсутствие участия со стороны польских властей... которые должны обеспечивать соблюдение закона на этой границе", - сказала Валян.

Еврокоммисар подчеркивает, что Украина и ЕС не могут быть "заложниками" польских дальнобойщиков, которые в ходе забастовки блокируют границу.

"Хотя я поддерживаю право людей на протест - весь ЕС, не говоря уже об Украине, стране, которая сейчас находится в состоянии войны, не могут быть взяты в заложники, блокируя наши внешние границы", - заявила она.

Также чиновник добавила, что Еврокомиссия оставляет за собой право вмешиваться и принимать меры в отношении тех, кто не обеспечивает соблюдение правил и применение закона.

Ранее сегодня сообщалось, что министры транспорта ЕС на следующей неделе обсудят блокаду границы Украины и Польши.

Забастовка польских перевозчиков и блокада границы с Украиной

Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта на 4 пунктах пропуска. Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков.

Ранее сообщалось, что участники такой акции протеста 16 ноября отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить забастовку. Их главное требование - возвращение к системе разрешений для нашей страны.

27 ноября власти Польши обратились к Украине с предложением относительно урегулирования ситуации на границе. Варшава, в частности, призвала Киев "срочно принять меры по выполнению требований польских автоперевозчиков, за которые отвечает украинская сторона".

РБК-Украина побывало на украинско-польской границе, где образовались очереди из грузовиков более 20 км. Детальнее - в нашем материале.

Отметим также, что с начала блокады на границе Украины и Польши умерли уже двое перевозчиков.

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