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Министры транспорта ЕС обсудят блокаду границы Украины и Польши

Брюссель, Среда 29 ноября 2023 15:13
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Министры транспорта ЕС обсудят блокаду границы Украины и Польши Фото: министры транспорта ЕС обсудят блокаду границы Украины и Польши (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Министры транспорта стран Европейского союза обсудят блокаду польско-украинской границы. Это произойдет на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF FM.

Протесты польских перевозчиков и блокаду границы обсудят в рамках транспортного совета ЕС. Он запланирован на следующий понедельник, 4 декабря. Вопрос польско-украинской границы стоит последним на повестке дня.

"Вопрос протеста польских перевозчиков будет обсуждаться в завершение встречи министров транспорта ЕС в следующий понедельник", - дипломат ЕС.

Вопросы на обсуждение министров ЕС вынесла Польша. Также высказаться хотят Венгрия и Словакия.

"Мы ожидаем, что делегации этих трех стран представят ситуацию и проинформируют совет о влиянии соглашения ЕС с Украиной на транспорт", - отметил один из европейских дипломатов.

Предполагается, что Еврокомиссия тоже может высказаться. Но представитель ЕК в комментарии польскому изданию подчеркнул, что возврат разрешений для украинских перевозчиков не может быть, поскольку это нарушение законодательства ЕС.

При этом Еврокомиссия призывает Украину создать дополнительные полосы для возвращающихся из Украины пустых грузовиков. Также представитель ЕК отмечает, что Украина внесла несколько улучшений в систему электронной очереди, но Польша продолжает ее критиковать.

Блокада границы польскими перевозчиками

Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта на 4 пунктах пропуска.

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. 16 ноября они отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить забастовку. Их главное требование - возвращение к системе разрешений для нашей страны.

РБК-Украина побывало на украинско-польской границе, где образовались очереди из грузовиков более 20 км. Детальнее - в нашем материале.

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