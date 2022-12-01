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Еврокомиссия начнет работать над 9-м пакетом санкций уже в эти выходные

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Европа, Четверг 01 декабря 2022 20:02
Еврокомиссия начнет работать над 9-м пакетом санкций уже в эти выходные Фото: уже в эти выходные Еврокомиссия начнет работать над 9-м пакетом санкций против РФ (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В воскресенье, 4 декабря, Еврокомиссия начнет консультации со странами ЕС по поводу 9-го пакета санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское Радио.

Как сообщила корреспондент Польского радио в Брюсселе, среди государств-членов Евросоюза, в частности Польши и стран Балтии, чувствуется нетерпение относительно своевременного принятия их предложений в очередной пакет санкций против РФ. Они направили свои проекты ограничений в Еврокомиссию еще несколько недель назад, поэтому призывают к ускорению работы, особенно если учесть, что последний пакет санкций против России был принят два месяца назад.

Среди предложений этих стран, как отмечает Польское радио, есть запрет на сотрудничество в области ядерной энергетики, в технологическом секторе, включая запрет на экспорт всех беспилотников, в том числе гражданских, и сокращение услуг. В список также вошли запрет на ввоз бриллиантов из России и продажа недвижимости россиянам.

Польша и страны Балтии считают, что работа над девятым пакетом санкций должна вестись параллельно с переговорами об ограничении цены на российскую нефть, которые ЕС обязался ввести с G7. Это предполагает значительно уменьшить влияние мировой торговли этим сырьем на российский бюджет", – говорится в издании.

Польское радио напоминает, что Евросоюз должен 5 декабря ввести полное эмбарго на российскую нефть. Однако глобальное соглашение означает, что европейские санкции будут несколько ослаблены.

"Если мы хотим отменить эмбарго, мы хотим чего-то вместо этого - значительного удара по российскому бюджету последующими санкциями", - отметил изданию один из дипломатов.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Европейский союз готовит девятый пакет санкций против Российской Федерации. По словам президента Европарламента Урсулы фон дер Ляйен, работа идет полным ходом.

Напомним, мы писали о том, что Европарламент проголосовал за резолюцию об объявлении России государством-спонсором терроризма.

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