Еврокомиссия начнет работать над 9-м пакетом санкций уже в эти выходные

В воскресенье, 4 декабря, Еврокомиссия начнет консультации со странами ЕС по поводу 9-го пакета санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское Радио .

Как сообщила корреспондент Польского радио в Брюсселе, среди государств-членов Евросоюза, в частности Польши и стран Балтии, чувствуется нетерпение относительно своевременного принятия их предложений в очередной пакет санкций против РФ. Они направили свои проекты ограничений в Еврокомиссию еще несколько недель назад, поэтому призывают к ускорению работы, особенно если учесть, что последний пакет санкций против России был принят два месяца назад.

Среди предложений этих стран, как отмечает Польское радио, есть запрет на сотрудничество в области ядерной энергетики, в технологическом секторе, включая запрет на экспорт всех беспилотников, в том числе гражданских, и сокращение услуг. В список также вошли запрет на ввоз бриллиантов из России и продажа недвижимости россиянам.

Польша и страны Балтии считают, что работа над девятым пакетом санкций должна вестись параллельно с переговорами об ограничении цены на российскую нефть, которые ЕС обязался ввести с G7. Это предполагает значительно уменьшить влияние мировой торговли этим сырьем на российский бюджет", – говорится в издании.

Польское радио напоминает, что Евросоюз должен 5 декабря ввести полное эмбарго на российскую нефть. Однако глобальное соглашение означает, что европейские санкции будут несколько ослаблены.

"Если мы хотим отменить эмбарго, мы хотим чего-то вместо этого - значительного удара по российскому бюджету последующими санкциями", - отметил изданию один из дипломатов.