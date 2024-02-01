RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еврокомиссия начнет обсуждение 13-го пакета санкций против РФ в ближайшие дни, - Reuters

Фото: Еврокомиссия начнет обсуждение 13-го пакета санкций против РФ в ближайшие дни (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Еврокомиссия начнет в субботу, 3 февраля, обсуждение со странами-членами Евросоюза деталей 13-го пакета санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что новый пакет ограничительных мер будет сосредоточен на закрытии большего количества лазеек для обхода ранее введенных санкций, особенно для товаров и технологий, которые можно использовать на поле боя.

Один из источников агентства добавил, что также возможны новые секторальные меры, такие как ограничения на импорт.

Что известно про 13-й пакет санкций против РФ

Ранее сообщалось, что Европейский Союз приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

Возможные санкции обсуждались 18 января на встрече послов блока, где государства-члены спорили о том, как лучше всего поддержать Киев в долгосрочной перспективе. Но достичь соглашения по 13 пакету санкций до следующего месяца будет непросто, поскольку последний потребовал недель переговоров, отмечает Bloomberg.

Politico писало, что российская алюминиевая продукция входит в товары, в отношении которых может быть введено эмбарго в рамках 13-го пакета санкций ЕС.

Позже также стало известно, что Польша и страны Балтии подготовили новые предложения по санкциям ЕС против России. К ним относятся запрет на импорт СПГ и запрет на импорт алюминия из России.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЕвросоюзЕврокомиссия