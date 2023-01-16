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Еврокомиссия перечислит первые 3 млрд макрофина для Украины уже завтра

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Понедельник 16 января 2023 14:00
Еврокомиссия перечислит первые 3 млрд макрофина для Украины уже завтра Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейская комиссия перечислит первые 3 млрд евро с макрофинансовой помощи для Украины уже завтра, 17 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен в Twitter.

Она отметила, что помощь Украине в обеспечении ее финансовых потребностей для противостояния российской агрессии очень важна и неотложна.

"Комиссия действует с максимальной скоростью и решительностью: уже завтра мы выплатим первые 3 млрд евро из 18 млрд евро макрофинансовой поддержки согласованной в декабре", - написала она.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня Украина и Евросоюз подписали меморандум о выделении 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

Так, в декабре саммит ЕС официально одобрил пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Согласно программе, Украина будет получать ежемесячно 1,5 млрд евро для поддержки бюджета.

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