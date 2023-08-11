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Еврокомиссия об обстреле Запорожья: военным преступлениям должен быть положен конец

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Пятница 11 августа 2023 19:06
Еврокомиссия об обстреле Запорожья: военным преступлениям должен быть положен конец Фото: представитель Еврокомиссии по вопросам внешней и политики безопасности Петер Стано (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. Этим военным преступлениям должен быть положен конец.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии по вопросам внешней и политики безопасности Петер Стано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"РФ продолжает терроризировать мирное население, на этот раз в Запорожье целенаправленно обстреливаются гостиницы, в которых размещаются детские летние лагеря. Этим военным преступлениям должен быть положен конец. Все виновные будут привлечены к ответственности", - заявил он.

Обстрелы Запорожья

Российские оккупанты два дня подряд обстреляли Запорожье - 9 и 10 августа. В первом случае враг выпустил ракету Х-35 в жилом квартале Шевченковского района. Три человека погибли, девять получили ранения.

А 10 августа российские оккупанты атаковали Запорожье баллистической ракетой "Искандер". Российская ракета ударила по гостинице в центре города. В ООН сообщили, что их сотрудники часто останавливались в отеле Reikartz, работая в Запорожье.

Сначала было известно об одном погибшем и 16 человек получили ранения, среди них четверо детей. Сегодня секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев написал, что количество раненых увеличилось до 19 человек.

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