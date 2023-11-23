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Еврокомиссия не готова разблокировать деньги для Венгрии, - СМИ

Фото: Венгрия не получит средства от Еврокомиссии (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Два еврокомиссара заявили депутатам Европарламента, что исполнительная власть ЕС все еще не готова разблокировать миллиарды евро для восстановления Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Отмечается, что Венгрия ожидает получения средств из Фонда ЕС для восстановления и устойчивости в размере 700 млн евро, созданного после пандемии COVID, а Европейская комиссия заявляет, что средства не будут выделены, пока правительство Виктора Орбана не решит давние судебные вопросы предвзятости и верховенство права.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс приветствовал новый закон, принятый Будапештом, цель устранить обеспокоенность ЕС относительно независимости судебной системы, однако он отметил, что это еще не конец процесса и Венгрия должна завершить сопутствующие шаги имплементации.

Позиция Венгрии по отношению к Украине

Следует отметить, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Например, в письме, адресованном председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, Орбан угрожает заблокировать всю помощь от Евросоюза для Украины. Также он хочет помешать вступлению страны в сам ЕС. Также он заявил, что пакет о дальнейших санкциях против России не может быть принят.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делает резкие заявления об Украине из-за того, что он хочет получить определенные преимущества от Еврокомиссии.

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