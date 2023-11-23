Еврокомиссия не готова разблокировать деньги для Венгрии, - СМИ

Два еврокомиссара заявили депутатам Европарламента, что исполнительная власть ЕС все еще не готова разблокировать миллиарды евро для восстановления Венгрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Отмечается, что Венгрия ожидает получения средств из Фонда ЕС для восстановления и устойчивости в размере 700 млн евро, созданного после пандемии COVID, а Европейская комиссия заявляет, что средства не будут выделены, пока правительство Виктора Орбана не решит давние судебные вопросы предвзятости и верховенство права.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс приветствовал новый закон, принятый Будапештом, цель устранить обеспокоенность ЕС относительно независимости судебной системы, однако он отметил, что это еще не конец процесса и Венгрия должна завершить сопутствующие шаги имплементации.
Следует отметить, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.
Например, в письме, адресованном председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, Орбан угрожает заблокировать всю помощь от Евросоюза для Украины. Также он хочет помешать вступлению страны в сам ЕС. Также он заявил, что пакет о дальнейших санкциях против России не может быть принят.
Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делает резкие заявления об Украине из-за того, что он хочет получить определенные преимущества от Еврокомиссии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.