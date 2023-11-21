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У Зеленского назвали причину резких заявлений Орбана в отношении Украины

Вторник 21 ноября 2023 19:36
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У Зеленского назвали причину резких заявлений Орбана в отношении Украины Архивное фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делает резкие заявления об Украине из-за того, что он хочет получить определенные преимущества от Еврокомиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире национального телемарафона.

"Имеем позицию господина Орбана, который достаточно жестко там отстаивает свои позиции, которые нам не очень нравятся", - сказал Подоляк.

По его словам, Орбан воюет не с нами.

"Он использует тему Украины, но у него есть свои отношения с Европейской комиссией - он хочет получить определенные преимущества в таких-то направлениях", - добавил советник руководителя Офиса президента.

Позиция Венгрии по отношению к Украине

Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

В Украине и в Брюсселе считают, что Венгрия не сможет бесконечно блокировать вступление Украины в ЕС. Еврокомиссар по бюджету и администрированию Йоханнес Ган отмечает, что Еврокомиссии есть механизм принятия необходимых решений и без Венгрии.

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