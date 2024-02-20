Еврокомиссия хочет защитить штаб-квартиру в Брюсселе от атак дронами, - Politico

Европейская комиссия изучает возможность установки технологии защиты от дронов в своей штаб-квартире Berlaymont в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Исполнительный орган ЕС уже начал поиск компаний, которые могли бы предоставить это оборудование.

Система должна защитить от атак дронами

Система будет предназначена для предотвращения шпионажа со стороны беспилотных летательных аппаратов, а также физических атак дронами.

"Брюссель хорошо известен в дипломатических кругах как рассадник шпионажа. Поступали десятки сообщений о людях, которые работают на иностранные государства, маскируются под чиновников, журналистов или сотрудников НПО в попытке получить особый доступ. Война дронов станет новым фронтом враждебных стран для нападения на сердце ЕС", - пишет издание.

Что за система может быть установлена

"Несанкционированные дроны, летающие в непосредственной близости от важных общественных зданий, потенциально могут представлять угрозу безопасности", - сказал представитель Еврокомиссии.

По его словам, Еврокомиссия вместе с другими заинтересованными сторонами и властями Бельгии рассматривают возможные меры по устранению угрозы. Однако поскольку это вопрос безопасности, Еврокомиссия не может дальше комментировать меры, которые были приняты или будут приняты.

Издание отмечает, что это могут быть камеры, обнаруживающие беспилотные летательные аппараты или электронные устройства, блокирующие работу дронов.

Еврокомиссия уже пытается защищаться от шпионажа

Еврокомиссия и другие чиновники ЕС обрабатывают конфиденциальную информацию, и в прошлом даже на верхних этажах они закрывали шторы или жалюзи из страха, что дрон может фотографировать людей или документы, а также снимать секретные встречи через окна.

В здании Берлеймонта, в котором проживают некоторые из самых высокопоставленных сотрудников Еврокомиссии, насчитывают около 32 000 человек, также там живет ее президент Урсула фон дер Ляйен.

Комиссия ранее выпустила стратегические документы и руководства, в которых советуют избегать дронов. Брюссель также ввел меры по контролю за движением дронов в воздушном пространстве, которые начали действовать в прошлом году.

Что говорят другие органы в ЕС

Совет ЕС, представляющий страны-члены, чья штаб-квартира расположена через дорогу от Берлемонта, и Европейский парламент, чье главное здание в Брюсселе расположено примерно в 1 километре, отказались сообщить, рассматривают ли они аналогичные меры.

Представитель Совета заявил, что учреждение не информирует об операционных мерах по обеспечению безопасности. Однако принимаются соответствующие меры для реагирования на любой конкретный или общий риск.

Власти Брюсселя запретили беспилотникам летать вокруг столицы Бельгии без предварительного разрешения.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Напомним, руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его заявление прозвучало на фоне задержек или ограничений военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

Ранее немецкое издание Bild писало, что НАТО намерено провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.