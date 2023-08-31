Еврокомиссар выступает за продление запрета на поставки зерна из Украины после 15 сентября

Выступая перед группой евродепутатов из сельскохозяйственного комитета парламента, Войцеховский заявил, что ЕС должен рассмотреть возможность субсидирования стоимости транзита украинского зерна до морских портов, таких как Балтика. Это предложение, по его словам, поддерживают пять приграничных стран и Украина.

"Это не предложение Еврокомиссии, но я надеюсь, что оно будет", - заявил польский дипломат, предупредив, что новое открытие рынков вызовет "огромный кризис" в пяти приграничных странах-членах.

Запрет на экспорт украинского зерна

В мае этого года Евросоюз разрешил пяти соседним с Украиной странам запретить продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке. В то же время, транзит грузов для экспорта в другие страны был оставлен.

Срок действия запрета, который в настоящее время действует в Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, истекает 15 сентября.

В то же время министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Будапешт намерен ввести собственный запрет на импорт украинского зерна после 16 сентября.

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