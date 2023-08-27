Без ЕС. Венгрия намерена продлить запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября

Правительство Венгрии планирует с 16 сентября закрыть границу для некоторых зерновых продуктов из Украины на национальном уровне.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agrar Szektor.

По его словам, если ЕС не продлит запрет на импорт некоторых украинских зерновых продуктов, который истекает 15 сентября, то Венгрия в целях защиты внутреннего рынка введет запрет не только на эти четыре продукта, но и на все 24 предыдущих продукта.

Министр добавил, что в последние годы венгерское сельское хозяйство переживает одно потрясение за другим.

"Эпидемия коронавируса, засуха, война в соседних странах и ее последствия, энергетический кризис, вызванный ошибочными санкциями Брюсселя, рост цен и тот факт, что дешевая украинская сельскохозяйственная продукция беспошлинно хлынула на европейский рынок, - все это создает трудности для производителей", - заявил он.

Запрет на импорт украинского зерна

В мае текущего года ЕС разрешил пяти соседним с Украиной странам запретить продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке. В то же время, транзит грузов для экспорта в другие страны был оставлен.

Срок действия ограничения должен завершиться 15 сентября, впрочем, Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступают за продление запрета до конца текущего года.

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