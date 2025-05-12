Еврокомиссар по обороне назвал лучший способ остановить Путина

Отчасти это связано с тем, что наступит время, когда Европе придется взять на себя "всю ответственность" за свою оборону, сказал, имея в виду прогнозируемый вывод войск США.

"Чтобы остановить Путина, нам нужно больше производить, нам нужно больше внедрять инновации, и мы должны делать это вместе в Европейском Союзе и с Украиной", - сказал Кубилюс.

Сегодня впервые соберется целевая группа ЕС-Украина, сказал Кубилюс на форуме оборонной промышленности.

Ее цель - "содействовать интеграции наших оборонных отраслей, способствовать развитию совместных проектов или процессов совместных закупок", прокомментировал он.