Евроинтеграция Грузии практически остановлена из-за закона об иноагентах, - посол ЕС
Интеграция Грузии в Европейский союз практически остановлена из-за принятия парламентом страны скандального закона об иноагентах.
Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
По его словам, в отношениях Грузии и ЕС наступил "крайне сложный период".
"Мы неоднократно повторяли, что закон "О прозрачности иностранного влияния" окажет негативное влияние на евроинтеграционные стремления Грузии. К сожалению, это произошло", - сказал Герчинский.
Он пояснил, что ответные меры Евросоюза в принятие закона об иноагентах в Грузии будут обсуждаться на уровне министров иностранных дел в Люксембурге на следующей неделе, затем через несколько дней на уровне лидеров - президентов и премьер-министров стран-членов ЕС.
"Принятие этого закона, по моему мнению, заморозило евроинтеграцию Грузии. Как известно, интеграция в ЕС нуждается в единодушии, а вы уже слышали публичные заявления нескольких стран-членов о том, что они не готовы начинать переговоры с Грузией, если этот закон будет действовать", - отметил посол.
Герчинский подчеркнул, что "это происходит на фоне начала переговоров по вступлению Украины и Молдовы".
"Очень досадно видеть, что интеграция Грузии в ЕС практически приостановлена, заморожена, тогда как мы двигаемся вперед с Украиной и Молдовой", - добавил дипломат.
Что предшествовало
Напомним, 28 мая парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния". После этого закон был фактически принят.
Такой шаг возмутил западных партнеров. В частности, недавно мы сообщали, что Европейский союз готовит ответ после того, как парламент Грузии окончательно принял закон об иноагентах.
Недавно корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк рассказал о документе Еврокомиссии, в котором говорится о шагах, которые может сделать ЕС, через принятие в Грузии закона об иноагентах.
Речь идет о персональных санкциях, приостановлении финансовой помощи и, в крайних случаях, временной приостановке безвизового режима и прекращении европейской интеграции страны.
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