Евроинтеграция Грузии практически остановлена из-за закона об иноагентах, - посол ЕС

Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа" .

По его словам, в отношениях Грузии и ЕС наступил "крайне сложный период".

"Мы неоднократно повторяли, что закон "О прозрачности иностранного влияния" окажет негативное влияние на евроинтеграционные стремления Грузии. К сожалению, это произошло", - сказал Герчинский.

Он пояснил, что ответные меры Евросоюза в принятие закона об иноагентах в Грузии будут обсуждаться на уровне министров иностранных дел в Люксембурге на следующей неделе, затем через несколько дней на уровне лидеров - президентов и премьер-министров стран-членов ЕС.

"Принятие этого закона, по моему мнению, заморозило евроинтеграцию Грузии. Как известно, интеграция в ЕС нуждается в единодушии, а вы уже слышали публичные заявления нескольких стран-членов о том, что они не готовы начинать переговоры с Грузией, если этот закон будет действовать", - отметил посол.

Герчинский подчеркнул, что "это происходит на фоне начала переговоров по вступлению Украины и Молдовы".

"Очень досадно видеть, что интеграция Грузии в ЕС практически приостановлена, заморожена, тогда как мы двигаемся вперед с Украиной и Молдовой", - добавил дипломат.