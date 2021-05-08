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Євроінтеграційні перспективи. Україна здобуває дедалі більше підтримки держав ЄС, - ОП

Автор: Юлія Струк

Україна здобуває дедалі більше підтримки держав - членів Євросоюзу щодо своєї євроінтеграційної перспективи. Сьогодні президент Володимир Зеленський підписав зі своїм латвійським колегою Егілсом Левітсом декларацію про європейську перспективу України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Заступник керівника ОП Ігор Жовква зазначив, що ця декларація закріплює домовленості про те, що Латвія підтримає заявку України на членство в Європейському союзі.

"У цій двосторонній декларації йдеться про багато важливих речей з точки зору євроінтеграції України. Йдеться про прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, а також про підтримку Латвією її оновлення. Йдеться про підтримку Латвією оновлення політики Східного партнерства в контексті ще більших євроінтеграційних прагнень України", - підкреслив політик.

За його словами, в багатьох країнах-членах ЄС досить великий відсоток тих, хто підтримує членство України в Євросоюзі.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів відеоконференцію з латвійським колегою Егілсом Левітсом. Це відбулося під час робочої поїздки глави держави до Луганської області.

Як писало РБК-Україна, 4 травня Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда підписали спільну двосторонню Декларацію про європейську перспективу України.

Так, у середині березня президент заявив, що Україна створює коаліцію країн-учасниць ЄС, які будуть лобіювати її вступ до ЄС. Литва першою підтвердила підтримку Києва на шляху до євроінтеграції.

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