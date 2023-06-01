Евродепутаты осудили преднамеренные усилия Венгрии по подрыву ценностей ЕС

Европейский парламент принял резолюцию, в которой выразил "серьезную обеспокоенность" событиями в Венгрии. Евродепутаты осудили преднамеренные и систематические усилия страны по подрыву ценностей ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского парламента.

Говоря о председательстве Венгрии в Совете ЕС во второй половине 2024 года, Европарламент "поставил под сомнение" ее возможность выполнить эту роль, "учитывая ее несоответствие законодательству и ценностям ЕС, а также принципу искреннего сотрудничества".

В связи с этим Европарламент призвал Совет ЕС "найти надлежащее решение" вопросу председательства.

К тому же резолюция, которую Европейский парламент принял сегодня, 1 июня, осуждает "антиевропейские акции" правительства Венгрии, которые имеют целью отвлечь внимание от системной коррупции и несоответствия страны европейским ценностям. Она также призывает Будапешт воплощать международные стандарты на выборах, в частности предстоящих выборах в Европарламент в 2024 году.

Ситуация в Венгрии

Депутаты Европарламента неоднократно выражали обеспокоенность относительно состояния ценностей ЕС в Венгрии, которые еще больше ухудшились из-за "продуманных и систематических усилий правительства".

Правительство премьер-министра Виктора Орбана в последние годы находится в почти постоянном конфликте с институтами ЕС, прежде всего из-за споров о независимости:

судебной власти,

свободы печати,

гражданского общества,

верховенство права.

Депутаты Европарламента выразили обеспокоенность сообщениями о попытках правительства премьер-министра Венгрии взять под контроль стратегические отрасли промышленности, а еще - отсутствие надлежащего контроля за финансовой политикой венгерского правительства.

Заявления Орбана по Украине

Премьер-министр Венгрии неоднократно делал скандальные заявления и об Украине.

Он утверждает, что Украина не способна финансировать свои потребности, а война как будто продолжается только за счет средств партнеров. Также Орбан заявил, что Украина якобы не может выиграть войну против России.

К тому же, в правительстве Венгрии считают, что НАТО и Европейский Союз де-факто стали так называемой "стороной" в войне РФ против Украины. Якобы из-за того, что они оказывают Киеву поддержку в борьбе с агрессией.

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