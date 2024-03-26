Евродепутат ответил, сохранится ли поддержка Украины после выборов в Европарламент

На вопрос о борьбе с российским вмешательством в выборы в Европарламент и росте популярности ультраправых партий Галер отметил, что Украине не нужно волноваться об этом, ведь в любом случае поддержка нашей страны сильно не изменится.

"Я думаю, вы обеспокоены тем, что в Европейском парламенте может не хватить поддержки. Не беспокойтесь об этом. Во время голосования за все декларации и законопроекты по Украине мы получали около 90% поддержки", - сказал евродепутат.

По его словам, даже если в худшем случае в следующем парламенте будет всего 80% поддержки, то "этого все равно предостаточно".

"Поэтому в этом плане я считаю, что этот институт (Европарламент, - ред.) безопасен для Украины", - добавил Галер.

Выборы в Европарламент

Выборы в Европейский парламент пройдут 6-9 июня 2024 г. в 27 государствах-членах ЕС. В них примут участие более 400 миллионов европейских избирателей, определят состав ассамблеи, насчитывающей 720 мест, на следующие пять лет. Последние выборы проходили в 2019 году.

По прогнозам, националистические правые и ультраправые депутаты могут получить около четверти мест в Европарламенте.

Напомним, президент Евросовета Шарль Мишель в интервью бельгийским СМИ заявил, что намерен принять участие в выборах в Европарламент. Это предполагало, что Мишель покинет пост главы Совета ЕС досрочно.

Однако позже стало известно, что Мишель решил снять свою кандидатуру.