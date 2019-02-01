"Євробляхи" найактивніше оформлюють у Києві

Зараз у столиці розмитнили майже 10,8 тисяч автівок

Государственная фискальная служба сообщает, что активно граждане растаможивают транспортные средства на "еврономерах" в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Так, сейчас в столице растаможили почти 11 тысяч "евроблях".

"Активно граждане оформляют транспортные средства в городе Киеве - почти 10,8 тыс. автомобилей, Волынской - 8,7 тыс. и Черновицкой - более 6 тыс. областях", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что из общего количества растаможенных авто почти 55 тысяч - это те, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины.

"За них владельцы добровольно уплатили 467 млн ​​грн (8500 за каждое авто). Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого соблюдены", - указано в сообщении.

В ГФС также сообщили, что за минувшие сутки (31 января) граждане оформили почти 3,4 тыс. автомобилей, за которые уплачено почти 212 млн гривен платежей.

Напомним, ГФС сообщает, что от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией в госбюджет поступило почти 4,1 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, глава комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики, депутат от БПП Нина Южанина призвала владельцев автомобилей на "еврономерах" поторопиться их растаможить.

Добавим, в начале ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на "еврономерах".