Евро остановил рост: курс НБУ на 29 июля и какая новая монета вышла в обращение

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 29 июля. Долгосрочная тенденция роста доллара продолжается, тогда как евро потерял в цене.

Каким будет курс в среду и кому посвящена новая монета номиналом в 10 гривен, – в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

НБУ увеличил официальный курс доллара до 44,92 грн.

Евро свалился до 51,06 грн.

НБУ ввел в обращение новую 10-гривневую монету в честь пленных украинцев.

Монета является полноценным платежным средством и принимается всем видам расчетов.

Курс валют НБУ

НБУ установил на среду, 29 июля, официальный курс доллара на уровне 44,92 грн, что на 7 копеек больше, чем во вторник, 28 июля. Тогда американская валюта обошлась в 44,85 грн.

В то же время официальный курс евро прекратил рост после подорожания во вторник сразу на 11 копеек. На 29 июля он составляет 51,06 грн., тогда как во вторник европейская валюта стоила 50,07 грн. Таким образом она потеряла в цене 1 копейку.

Фото: официальный курс валют НБУ на 29 июля (Инфографика РБК-Украина)

НБУ ввел в обращение новую памятную монету

Национальный банк выпустил во вторник в наличное обращение новую оборотную памятную монету, посвященную увековечиванию памяти украинцев, которые были казнены, замучены или погибли в российском плену.

Новая памятная монета номиналом в 10 гривен (фото: прессслужба НБУ)

Новая монета продолжает серию оборотных памятных монет, которые регулятор выпускает для массового использования при наличных расчетах:

Платежные свойства: монета является полноценным платежным средством номиналом 10 гривен и обязательна к приему по нарицательной стоимости для всех видов наличных операций и расчетов.

монета является полноценным платежным средством номиналом 10 гривен и обязательна к приему по нарицательной стоимости для всех видов наличных операций и расчетов. Оформление: аверс монеты является идентичным стандартной оборотной монете номиналом 10 гривен с изображением государственного герба и номинала, тогда как на реверсе размещена тематическая композиция, посвященная памяти пленных.

аверс монеты является идентичным стандартной оборотной монете номиналом 10 гривен с изображением государственного герба и номинала, тогда как на реверсе размещена тематическая композиция, посвященная памяти пленных. Распределение и обращение: пополнение наличного рынка этими монетами происходит через банковские учреждения при обычном обслуживании клиентов и обеспечении наличного оборота. Постепенно в обращение будут введены два миллиона таких монет.

В НБУ отмечают, что выпуск подобных монет в массовое обращение служит напоминанием о цене борьбы Украины и чествованием памяти военнопленных и гражданских граждан, чьи жизни были унесены в плену.

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