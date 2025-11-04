ua en ru
Вт, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Евро идет вниз, доллар дорожает: обменники обновили курс

Украина, Вторник 04 ноября 2025 11:07
UA EN RU
Евро идет вниз, доллар дорожает: обменники обновили курс Курс доллара в обменниках повысился на 3 копейки (фото Getty Images)
Автор: Артур Дубровенко

Курс доллара в обменных пунктах Украины 4 ноября повысился на 3 копейки. Евро, в свою очередь, немного подешевело. Снижение курса единой европейской валюты составило 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 4 ноября средний курс продажи доллара повысился на 3 копейки по сравнению с 3 ноября и составляет 42,24 гривны, курс евро снизился на 1 копейку до 48,84 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,68 гривны (+0,02), евро по 48,22 гривны (+0,01).

К закрытию межбанка 3 ноября курс доллара курс находился на уровне 42,01–42,04 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 31 октября рост составил 5 копеек.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), за период со 2 января по 3 ноября 2025 года курс евро продемонстрировал рост по отношению к доллару США. Единая европейская валюта подорожала на 12 центов. На 3 ноября ЕЦБ установил курс евро на уровне 1,15 доллара, тогда как второго января за 1 евро стоил 1,03 доллара.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 4 ноября по сравнению с предыдущим днем на 15 копеек – до 42,0409. Курс евро также повысился и равняется 48,4269. Увеличение по сравнению с предыдущим днем составило 2 копейки.

С начала года курс года курс официальный курс доллара в Украине повысился на 2 копейки. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 октября доллар вырос 90 копеек. В начале октября его стоимость составляла 41,14 гривны.

Прогноз курса доллара

Аналитики Dragon Capital прогнозируют, что к концу года Национальный банк может допустить умеренное ослабление гривны на фоне сезонного увеличения спроса на иностранную валюту.

При этом курс американской валюты вряд ли превысит уровень в 43 гривны за доллар, считает директор аналитического департамента и главный экономист инвесткомпании Dragon Capital Елена Белан.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс в обменниках Курс евро Курсы валют
Новости
Выплата 1 000 грн: заявления от украинцев будут принимать с 15 ноября
Выплата 1 000 грн: заявления от украинцев будут принимать с 15 ноября
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место