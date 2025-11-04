Евро идет вниз, доллар дорожает: обменники обновили курс

Курс доллара в обменных пунктах Украины 4 ноября повысился на 3 копейки. Евро, в свою очередь, немного подешевело. Снижение курса единой европейской валюты составило 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 4 ноября средний курс продажи доллара повысился на 3 копейки по сравнению с 3 ноября и составляет 42,24 гривны, курс евро снизился на 1 копейку до 48,84 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,68 гривны (+0,02), евро по 48,22 гривны (+0,01).

К закрытию межбанка 3 ноября курс доллара курс находился на уровне 42,01–42,04 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 31 октября рост составил 5 копеек.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), за период со 2 января по 3 ноября 2025 года курс евро продемонстрировал рост по отношению к доллару США. Единая европейская валюта подорожала на 12 центов. На 3 ноября ЕЦБ установил курс евро на уровне 1,15 доллара, тогда как второго января за 1 евро стоил 1,03 доллара.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 4 ноября по сравнению с предыдущим днем на 15 копеек – до 42,0409. Курс евро также повысился и равняется 48,4269. Увеличение по сравнению с предыдущим днем составило 2 копейки.

С начала года курс года курс официальный курс доллара в Украине повысился на 2 копейки. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 октября доллар вырос 90 копеек. В начале октября его стоимость составляла 41,14 гривны.