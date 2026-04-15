Доллар и евро разошлись в цене: что происходит в обменниках и банках 15 апреля
Утром 15 апреля украинский валютный рынок демонстрирует разнонаправленную динамику. В то время как наличный доллар в обменниках несколько потерял в цене, евро продолжает уверенный рост, прибавив в среднем 25 копеек по сравнению с предыдущим днем.
Главное:
- Доллар в обменниках: Средняя стоимость покупки составляет 43,60 грн.
- Евро в обменниках: Валюта заметно подорожала - до 51,40 грн в продаже.
- Банковский сектор: Банки, в отличие от обменников, подняли курс доллара в среднем до 43,79 грн.
- Карточные курсы: Самый выгодный курс продажи доллара среди популярных банков сейчас у ПриватБанка (43,70 грн в отделениях), а самый высокий - у ПУМБ и Ощадбанка (до 43,90 грн).
Курс валют в обменниках
По данным портала Minfin, по состоянию на утро 15 апреля средний курс доллара в обменниках составляет 43,60 (-5 коп) гривны при покупке и 43,50 гривны - при сдаче валюты.
Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,40 (+25 коп) гривну, а сдать - по 51,18 (+28 коп) гривны.
Курс валют в банках
Средний курс доллара в банка при покупке сегодня держится на уровне 43,79 (+6 коп) гривен, а сдать валюту можно по 43,30 (+5 коп) гривны.
Евро в банках можно купить по 51,45 (+25 коп) гривны, а сдать - по 50,75 (+15 коп) гривен.
ПриватБанк сегодня продает доллары по 43,70 гривны в отделение и 43,85 гривны при покупке картой. Евро в "Привате" можно купить в кассе по 51,7 гривны, а для безнала курс 51,81 гривна.
Ощадбанк сегодня продает доллар в мобильном приложении по 43,75 гривны, а для карточек - по 43,90 гривны. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,65 гривны, а карточкой - 51,85 гривну.
В "Пумбе" доллар сегодня по 43,90 гривны в отделениях, а для карточек - 43,70 гривны. Евро в "Пумбе" сегодня можно купить по 51,70 гривны.
Monobank продает доллары по 43,85 гривны, а евро - по 51,75 гривны.
