Доллар и евро разошлись в цене: что происходит в обменниках и банках 15 апреля

08:50 15.04.2026 Ср
2 мин
Как изменилась стоимость доллара и евро в кассах банков и обменниках?
aimg Ирина Гамерская
Доллар и евро разошлись в цене: что происходит в обменниках и банках 15 апреля Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)

Утром 15 апреля украинский валютный рынок демонстрирует разнонаправленную динамику. В то время как наличный доллар в обменниках несколько потерял в цене, евро продолжает уверенный рост, прибавив в среднем 25 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Сколько стоит валюта сегодня в обменниках и банка - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Евро установил рекорд, доллар дорожает: курс НБУ на 15 апреля и чем выгодны гривневые облигации

Главное:

  • Доллар в обменниках: Средняя стоимость покупки составляет 43,60 грн.
  • Евро в обменниках: Валюта заметно подорожала - до 51,40 грн в продаже.
  • Банковский сектор: Банки, в отличие от обменников, подняли курс доллара в среднем до 43,79 грн.
  • Карточные курсы: Самый выгодный курс продажи доллара среди популярных банков сейчас у ПриватБанка (43,70 грн в отделениях), а самый высокий - у ПУМБ и Ощадбанка (до 43,90 грн).

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 15 апреля средний курс доллара в обменниках составляет 43,60 (-5 коп) гривны при покупке и 43,50 гривны - при сдаче валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,40 (+25 коп) гривну, а сдать - по 51,18 (+28 коп) гривны.

Доллар и евро разошлись в цене: что происходит в обменниках и банках 15 апреля

Фото: курс валют на 15 апреля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банка при покупке сегодня держится на уровне 43,79 (+6 коп) гривен, а сдать валюту можно по 43,30 (+5 коп) гривны.

Евро в банках можно купить по 51,45 (+25 коп) гривны, а сдать - по 50,75 (+15 коп) гривен.

ПриватБанк сегодня продает доллары по 43,70 гривны в отделение и 43,85 гривны при покупке картой. Евро в "Привате" можно купить в кассе по 51,7 гривны, а для безнала курс 51,81 гривна.

Ощадбанк сегодня продает доллар в мобильном приложении по 43,75 гривны, а для карточек - по 43,90 гривны. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,65 гривны, а карточкой - 51,85 гривну.

В "Пумбе" доллар сегодня по 43,90 гривны в отделениях, а для карточек - 43,70 гривны. Евро в "Пумбе" сегодня можно купить по 51,70 гривны.

Monobank продает доллары по 43,85 гривны, а евро - по 51,75 гривны.

Читайте также: Трамп дал надежду: цены на нефть начали снижаться

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Лелич руководитель рубрик Политика и Мир